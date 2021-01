Corona-Forschung: So viele Menschen infizieren Superspreader im Schnitt

Wissenschaftler konnten nachweisen, dass Superspreader wesentlich zur Verbreitung von Covid-19 beitragen, indem sie – oft unbewusst – eine Kettenreaktion auslösen.

In privaten Haushalten kommt es zu den meisten Covid-19-Ansteckungen. Doch der Virusüberträger ist meist außerhalb der eigenen vier Wände zu finden.

So fördern sogenannte Superspreading-Events die Aufrechterhaltung der Pandemie. Dabei kann es sich etwa um eine Geburtstagsfeier oder eine Chorprobe handeln: Ein Infizierter kann im Rahmen des Treffens viele Menschen mit Covid-19 anstecken. Das Tückische daran: Menschen können auch Coronaviren übertragen, wenn sie selbst keine Symptome zeigen.

Eine kleine Anzahl an Menschen kann demnach für viele Infektionen verantwortlich sein. US-Forscher fanden jetzt heraus: So viele Menschen stecken sich im Schnitt bei Superspreadern mit Covid-19 an.

Der häufigste Übertragungsweg von Coronaviren ist die Tröpfcheninfektion: Infizierte atmen oder husten kontaminierte Atemtröpfchen aus, die sich vor allem in geschlossenen Räumen schnell verbreiten. Es gibt allerdings noch viele Fragen rund um Corona, die noch nicht abschließend geklärt sind: Zum Beispiel, wo sich die meisten Menschen mit dem Virus infizieren. In einer aktuellen Auswertung kommen Forscher zu dem Schluss, dass folgende drei Faktoren die Haupttreiber der Pandemie* sind:

Ansteckung im eigenen Haushalt

touristische und berufliche Reisen

Kontakt mit Superspreadern

Letzteren kommt wohl eine Schlüsselrolle zu, wie US-Forscher herausgefunden haben. In einer Studie haben sie 60 wissenschaftlich dokumentierte Superspreader-Events ausgewertet und konnten nachverfolgen, wie viele Menschen durch sie mit Covid-19 infiziert worden sind. Als Superspreader-Event definierten die Forscher dabei Veranstaltungen, bei welchen eine Person mehr als sechs Menschen mit Covid-19 infziert hatte.

Superspreader stecken im Schnitt 20 Menschen an – Treffen in kleiner Runde als Lösung?

Im Fall der 60 untersuchten Events wurden durch eine Person zwischen zehn und 55 Menschen angesteckt: Bei einem Familientreffen in Singapur waren es beispielsweise sechs, in einem Apartmentkomplex in Hong Kong 187 Menschen. Im Durchschnitt steckte ein mit dem Virus Infizierter 20 weitere Menschen an, wie Felix Wong und James Collins vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in ihrer Studie ermittelten. Die Forscher kommen außerdem zu dem Schluss: Eine Beschränkung von Zusammenkünften auf zehn oder weniger Personen kann Superspreader-Events — und auch die Gesamtzahl der Infektionen — deutlich reduzieren, wie sie der Business Insider zitiert. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

