Durchbruch: Hirnimplantate und KI lassen Schlaganfall- und ALS-Patienten schnell und fehlerfrei sprechen

Von: Juliane Gutmann

Mithilfe einer Weiterentwicklung ist es Forschenden gelungen, kranken Menschen die Sprache zurückzugeben. Eine Gehirn-Computer-Schnittstelle macht das möglich.

Nach einem Schlaganfall können Sprachstörungen auftreten. Einige Betroffene verlieren sogar komplett die Fähigkeit zu sprechen. Auch ALS-Patienten sind davon betroffen. Im Verlauf der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) werden die Nervenzellen der Patienten immer mehr geschädigt. Auch diejenigen, die für die Muskelkontrolle verantwortlich sind. Dies kann zu Muskelschwäche und Muskellähmungen führen, die auch die Muskeln im Mund und Rachen betreffen können. Infolge bekommen Patienten Probleme mit der Sprachbildung und sprechen undeutlich oder unverständlich.

Es gibt bereits Kommunikationshilfen wie Sprachcomputer, die in oben genannten Fällen Anwendung finden. Doch nun ist es US-amerikanischen Forschenden gelungen, ein neuartiges Kommunikationssystem mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zu entwickeln, das die Lebensqualität der Betroffenen immens verbessern kann.

Nervenimpulse werden in Text oder Ton umgewandelt

Ein Forscherteam um Francis R. Willett vom Howard Hughes Medical Institute an der Stanford University in Kalifornien hat Hirnimplantate und dazugehörige Leitstellen enorm weiterentwickelt. Eine ALS-Patientin hatte das System getestet und war vom Resultat positiv überrascht: Die Frau, die ihre Fähigkeit zu sprechen verloren hatte, konnte sich mithilfe der KI-basierten Lösung mit Sprache ausdrücken.

Einfach ausgedrückt funktioniert es folgendermaßen: Hirnimplantate leiten Nervenimpulse an das System weiter und dieses kann es mithilfe von KI in Sprache umwandeln. Die Studienleiter aus den USA formulieren es in ihrer Studie folgendermaßen: „Sprachgesteuerte Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) haben das Potenzial, Menschen mit Lähmungen eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen, indem sie die durch Sprachversuche hervorgerufene neuronale Aktivität in Text oder Ton umwandeln“.

Mithilfe künstlicher Intelligenz ist es gelungen, Schlaganfall- und ALS-Patienten wieder sprechen zu lassen. (Symbolbild) © Pond5/Imago

KI ermöglicht genauere Übersetzung von Nervenimpulsen in Sprache

Es ist nicht das erste Mal, dass es Forschenden gelingt, anhand von Daten aus dem Gehirn richtig abzulesen, was jemand sagen will, informiert die Tagesschau. Neu ist bei der aktuellen Veröffentlichung aber, dass die Forschenden eine künstliche Intelligenz zur Datenverarbeitung nutzen. Der Vorteil: Die KI ermöglicht eine viel genauere und fehlerfreiere Übersetzung der Hirnimpulse in Sprache als es bislang möglich war.

„Dank dieser hochauflösenden Aufzeichnungen erreichte unsere Studienteilnehmerin, die aufgrund von amyotropher Lateralsklerose nicht mehr verständlich sprechen kann, eine Wortfehlerrate von 9,1 Prozent bei einem Wortschatz von 50 Wörtern (2,7-mal weniger Fehler als das bisherige Sprach-BCI2) und eine Wortfehlerrate von 23,8 % bei einem Wortschatz von 125.000 Wörtern (unseres Wissens die erste erfolgreiche Demonstration der Dekodierung eines großen Wortschatzes). Der Sprachversuch unserer Teilnehmerin wurde mit einer Geschwindigkeit von 62 Wörtern pro Minute dekodiert, was 3,4-mal so schnell ist wie der bisherige Rekord und sich der Geschwindigkeit einer natürlichen Unterhaltung (160 Wörter pro Minute) annähert“, heißt es in der Studie, die auf dem Fachportal nature veröffentlicht wurde. „Diese Ergebnisse zeigen einen gangbaren Weg zur Wiederherstellung einer schnellen Kommunikation für Menschen mit Lähmungen, die nicht mehr sprechen können“, so das Fazit der Forschenden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch.