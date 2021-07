Borreliose-Gefahr: Warum jetzt besonders viele Zecken unterwegs sind

Regen lässt sie aktiv werden

Zecken lieben Feuchtigkeit. Deshalb sind sie nach regenreichen Tagen besonders aktiv. Spaziergänger sollten sich deshalb aktuell besonders schützen.

Potsdam/Berlin – Der viele Regen treibt nicht nur Flüsse über die Ufer, er lässt auch Zecken wieder aktiv werden. Das Problem: Die kleinen Spinnentiere können bei einem Stich Krankheiten wie Borreliose und FSME übertragen.* So erging es auch Claudia Ferch nach einem Badeausflug in Brandenburg. „Es hat in der Kniekehle gejuckt“, so die 52-Jährige. Als sie nachschaute, hatte sich um die Einstichstelle schon ein roter Ring gebildet, der sich langsam ausbreitete – ein erstes Anzeichen auf eine Borreliose-Infektion.

Ferch, die mit richtigem Namen eigentlich anders heißt, ging daraufhin zur Hausärztin und bekam dort ein Antibiotikum verschrieben, dass sie sieben Wochen durchgängig einnehmen muss. Denn mit einer Borreliose ist nicht zu spaßen: Die Krankheit, die auch Lyme-Borreliose oder Lyme-Krankheit genannt und durch Bakterien der Art Borrelia burgdorferi übertragen wird, kann unterschiedlich schwer verlaufen und Haut, Nervensystem, Gelenke sowie das Herz betreffen. Der Krankheitsverlauf ist entsprechend unterschiedlich und die Symptome lassen sich nicht immer direkt zuordnen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.