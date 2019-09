Besser sporteln: Mit diesen sechs Tipps trainieren Sie noch effektiver

Sie warten schon lange auf den heiß ersehnten Trainingserfolg? Dann machen Sie vielleicht ein paar essentielle Dinge falsch. Damit die Muskeln wachsen, müssen ein paar Regeln beachtet werden.

Die einen lieben den Gang ins Fitnessstudio oder die tägliche Jogging-Runde, die anderen müssen ihren Schweinehund erst mit Müh und Not überwinden, bevor sie sich ins Sportdress werfen. Doch eines haben viele Sportler gemeinsam: Sie wollen mit möglichst wenig Aufwand die besten Erfolge erzielen. Personal Trainer und Sportwissenschaftler Jörn Giersberg hat ein paar wesentliche Tipps, die jeder Sportler beachten sollte.

Richtig essen bis dehnen: Folgende sechs Tipps sollten (Hobby-)Sportler kennen

Ausreichend Pausen einlegen

"Dem beanspruchten Muskel sollte man mindestens zwei Tage Ruhepause gönnen, bevor man ihn das nächste Mal trainiert. Bei gut trainierten Sportlern braucht er in der Regel sogar noch länger, weil er eine noch stärkere Belastung aushalten muss", zitiert das Portal fitbook Personal Trainer Giersberg.

Das Richtige essen

Wer sich verausgabt, braucht auch mehr Energie - und die sollte man sich in Form von ausgewogener Ernährung zuführen. Hungern nach dem Training ist Giersberg zufolge gar keine gute Idee, denn Muskeln brauchen die Energie aus der Nahrung, um zu wachsen. Zwei Stunden vor dem Training sollten deshalb gesunde Kohlenhydrate vertilgt werden, die unter anderem in Kartoffeln oder Vollkornprodukten stecken. Wer morgens noch nichts essen kann, dem empfiehlt der Sportwissenschaftler eine Mini-Mahlzeit, die aus Obst oder einem kleinen Honigbrot bestehen kann. Und nach dem Training? Experte Giersberg rät: "Und unmittelbar nach dem Training gerne erneut ein kleiner Zuckerschub. Nach dem Duschen dann eine Mahlzeit mit komplexen Kohlehydraten und Eiweiß in Kombi, z.B. Brot mit Ei oder Hühnchen mit Reis."

Stress reduzieren und ausreichend schlafen

Stress kann nicht nur den Bauchumfang wachsen lassen, er kann sogar den Muskelaufbau bremsen. Das Stresshormon Cortisol ist dafür verantwortlich. Daher gilt auch beim Sport: Wenn der Gang ins Fitnessstudio droht, in Freizeitstress auszuarten, sollte man ihn lieber einmal ausfallen lassen.

Dehnen - aber richtig

Wo lange Zeit davon ausgegangen wurde, dass man sich am besten direkt nach dem Training dehnen sollte, gibt es aktuell andere Ansätze: "Gegen Muskelkater hilft dehnen überhaupt nicht. Im Gegenteil: Direkt nach einem harten Training sollte man komplett darauf verzichten, da die kleinen Risse in den Muskeln so noch tiefer werden könnten. Dehnen am besten ein oder zwei Tage nach dem eigentlichen Training, das ist es am sinnvollsten", so Sportwissenschaftler Giersberg.

jg