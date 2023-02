„Hab alle weggeworfen“: Mutter findet Grund für Krankheit ihrer Tochter

Von: Anna Katharina Küsters

Trocknet Badespielzeug nicht richtig, kann sich darin Schimmel bilden. © Monkeybusiness/Imago

Krankheiten von Kinder können viele Ursachen haben. Eine Mutter zeigt auf TikTok, wo sie die Ursache für ihre kranke Tochter vermutet.

Im Herbst und Winter sind Kinder oft wochenlang krank und nehmen jeden Kindergarten-Virus mit nach Hause, den es gibt. Das Immunsystem der Eltern kann dagegen meistens auch nicht anhalten und am Ende liegt die gesamte Familie in den Wintermonaten mit Schnupfen im Bett. Doch nicht immer sind Erkältungen und Grippe die Ursache für Krankheiten. Eine TikTok-Userin will nun einen anderen Grund für ihre seit längerer Zeit immer wieder erkrankte Tochter gefunden haben.

Ausgelöst durch ein anderes TikTok-Video hat eine Mutter nun aber eine Entdeckung gemacht, die sie nun im Verdacht hat, Ursache für die Krankheiten ihrer Tochter zu sein. In einem Video zeigt sie, wie sie in ihr Badezimmer läuft, eine große Kiste mit Badespielzeug auskippt und die kleinen Badetiere mit einer Schere zerschneidet.

