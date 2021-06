Augenflimmern: Diese Ursachen können hinter den Sehstörungen stecken

Häufig harmlos

© Westend61/Imago Plötzlich auftretende Blitze, Flimmern und helle Lichtflecken vorm Auge können sehr beunruhigend sein (Symbolbild)

Augenflimmern kann viele Ursachen haben und ist häufig harmlos. In jedem Fall sollten sich Betroffene aber zeitnah untersuchen lassen, um ernsthafte Erkrankungen auszuschließen.

Salzburg – Durch unsere Augen nehmen wir unsere Umwelt täglich wahr. Umso verständlicher ist es, dass plötzlich auftretende Sehstörungen uns Angst machen. Sie können so vielfältig sein, wie die ihnen zugrunde liegenden Ursachen, die von relativ harmlosen Veränderungen bis hin zu ernsthaften Erkrankungen reichen. Ein häufig auftretendes Phänomen unter den Sehstörungen ist Augenflimmern – was es damit auf sich hat, erklären wir hier.*

Augenflimmern tritt meist am Rande des Sichtfelds in Form von kleinen flimmernden und sich bewegenden Punkten auf. Es kann kurzzeitig oder für eine längere Zeit anhalten, beidseitig oder nur an einem Auge auftreten und unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Bei manchen Menschen kommt es ganz abrupt, bei anderen steigert es sich langsam. Für Betroffene ist Augenflimmern vor allem eines: Störend, stressig und sehr unangenehm. Dabei handelt sich um keine eigenständige Krankheit, sondern vielmehr um ein Symptom, das potenziell auf verschiedene Krankheiten hindeuten kann. Treten die Beschwerden zum ersten Mal auf, sollten Betroffene deshalb zeitnah zum Augenarzt gehen, um die Ursache abzuklären. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.