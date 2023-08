Parkinson: Erkrankung ist bis zu sieben Jahre vor Ausbruch an Augen erkennbar

Von: Judith Braun

Frühe Anzeichen von Parkinson können sich in den Augen verbergen. Ist ein Scan der Augen dazu in der Lage, die Erkrankung rechtzeitig zu erkennen?

Bei Parkinson handelt es sich um eine neurologische Krankheit, bei der ein kleiner, für motorische Fähigkeiten verantwortlicher Teil des Gehirns nicht mehr ausreichend mit Dopamin versorgt wird. Die Erkrankung beeinträchtigt sowohl das Gleichgewicht als auch die Koordination von Betroffenen. Typische Symptome sind Zittern und Steifheit. Wie Forscher nun herausgefunden haben, lässt sich eine bevorstehende Parkinson-Erkrankung bereits Jahre vor ihrem Ausbruch nicht nur durch Symptome, sondern auch mithilfe eines Scans an den Augen erkennen.

Parkinson lässt sich bis zu sieben Jahre im Voraus an Augen erkennen

Zittern zählt zu den typischen Symptomen einer Parkinson-Erkrankung. © HighwayStarz/IMAGO

Bei ihrer Studie suchten Wissenschaftler des University College Hospital und Moorfields Eye Hospital aus England nach möglichen Hinweisen auf Parkinson in den Augen der Patienten. Denn bei früheren Autopsien konnte bei Betroffenen eine Ausdünnung der inneren Kernschicht der Netzhaut festgestellt werden. Um nach dieser Auffälligkeit zu suchen, wurden in der Studie die Krankheitsbilder von bereits erkrankten Patienten und Menschen, die nachweislich gesund waren, in eine Datenbank eingespielt und mithilfe einer KI miteinander verglichen.

Die Forscher nahmen mithilfe einer sogenannten optischen Kohärenztomografie (OCT) einen detaillierten Querschnitt der Netzhaut auf. So erhielten sie extrem auflösende Bilder, die mit der KI kurzfristig auf mögliche Unregelmäßigkeiten und Hinweise untersucht werden können. Im Falle von Auffälligkeiten kann ein Arzt dann reagieren, diese nochmal genauer untersuchen und handeln, falls dies nötig ist.

Parkinson: Screening-Methode könnte künftig Krankheitsrisiko vorhersagen

Laut Hauptautor Dr. Siegfried Wagner hoffen die Wissenschaftler, dass die Methode bald zu einem Vorab-Screening-Instrument für Menschen mit Krankheitsrisiko werden könnte. Denn ein gesunder Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung, genügend Bewegung und wenig Stress trägt dazu bei, dass der Ausbruch einer Erkrankung verzögert werden kann. So könnten Betroffene Veränderungen rechtzeitig vornehmen. Ähnlich wie Parkinson ist auch Alzheimer an den Augen zu erkennnen – lange bevor Demenz-Symptome auftreten.

