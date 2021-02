Corona-Wissenslücke: Deshalb wird der Astrazeneca-Impfstoff nur an 18- bis 64-Jährige verimpft

Der Astrazeneca-Impfstoff ist seit 30. Januar in der EU zugelassen. Warum in Deutschland nur 18- bis 64-Jährige mit dem Präparat geimpft werden sollen, erfahren Sie hier.

In Deutschland wird seit Ende Dezember 2020 gegen Corona geimpft, zur Verfügung stehen die Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.

Stand 4. Februar 2021 haben 2..091.689 Menschen bundesweit bisher die erste Impfdosis erhalten, 756.333 Personen bekamen bereits die zweite Impfdosis, wie das Robert Koch-Institut (RKI) informiert.

Bei dem Moderna- und Biontech-Präparat gibt es keine Altersgrenze, jedoch soll das Astrazeneca-Mittel der Ständigen Impfkommission (STIKO) zufolge nicht an Ü-65-Jährige verimpft werden.

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA gab Ende Januar bekannt, dass sie alle Unterlagen geprüft habe und den Astrazeneca-Impfstoff für alle Personen ab 18 Jahren empfehle. Wie das Ärzteblatt meldet, gibt es allerdings ein gewisses Maß an Unsicherheit, was den Effekt der Astrazeneca-Impfung bei älteren Menschen anbelangt. Menschen über 55 Jahren wären in den Zulassungsstudien schlecht vertreten gewesen. Es sei zwar bei den älteren Studienteilnehmern eine gute Antikörperreaktion nach der Impfung beobachtet worden, allerdings gehen einige europäische Staaten auf Nummer sicher.

Die italienischen Behörden etwa empfehlen die Astrazeneca-Impfung nur für Menschen zwischen 18 und 55 Jahren, so lange, bis fundiertere Daten vorlägen. Bei Älteren oder Menschen mit Vorerkrankungen sollten die mRNA-Impfstoffe* verabreicht werden, wie das Ärzteblatt die italienische Arzneimittel-Agentur Aifa zitiert. Und auch in Deutschland soll der Vektorimpfstoff von Astrazeneca (AZD1222) vorerst nicht an allen Bevölkerungsgruppen Anwendung finden.

Astrazeneca: Sicherer Impfstoff auch für Menschen über 65 Jahren?

Das Bundesgesundheitsministerium beruft sich auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO, die am Robert Koch-Institut in Berlin angesiedelt ist. Diese hat das Astrazeneca-Vakzin nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen. Virologe Thomas Mertens als STIKO-Vorsitzender weist der Tagessschau zufolge darauf hin, dass weitere Informationen nötig wären, um die Wirksamkeit bei Älteren zu belegen. Die Sicherheit des Impfstoffs steht Mertens zufolge außer Zweifel, allerdings seien die Daten von Astrazeneca nicht ausreichend, um die Wirksamkeit der Impfung in der Altersgruppe ab 65 Jahre beurteilen zu können.

In Großbritannien wird AZD1222 auch an Ü-65-Jährige verimpft. Von dort gebe es bis dato keinen negativen Berichte, weder was die Wirksamkeit noch was die Sicherheit für diese Altersgruppe betrifft, so die ehemalige österreichische Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner bei ATV-Aktuell. In Österreich dagegen gab es vom Nationalen Impfgremium keine Empfehlung für über 65-Jährige, wie der Österreichische Rundfunk berichtet. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

