AstraZeneca: Was passiert, wenn die Zweitimpfung zu spät kommt

+ © Nathan Denette/Imago Personen, die ihre zweite AstraZeneca-Impfung zu spät bekommen, müssen sich laut einer neuen Studie keine Sorgen machen. (Symbolbild) © Nathan Denette/Imago

Lieferengpässe, keine freien Impftermine oder persönliche Umstände können dazu führen, dass die AstraZeneca-Zweitimpfung zu spät verabreicht wird. Ist das schlimm?

Oxford – Der Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca wird in erster Linie an über 60-Jährige und immer in zwei Dosen verabreicht. Zwischen den beiden Impfungen sollten, laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), zwischen vier und zwölf Wochen liegen.

Was aber, wenn der Abstand zwischen den Impfungen länger ist? Eine aktuelle Studie der Universität Oxford untersuchte, ob sich die Schutzwirkung einer Corona-Impfung mit dem Wirkstoff Vaxzevria von AstraZeneca ändert, wenn mehr Zeit, als die empfohlen vier bis zwölf Wochen, zwischen Erst- und Zweitimpfung liegt. Das Ergebnis beruhigt: Verzögert sich die Gabe der zweiten AstraZeneca-Dosis, brauchen sich Patientinnen und Patienten keine Sorgen zu machen. Der Impfschutz wird dadurch nicht verringert. Die Studie ergab: Der Impfstoff von AstraZeneca erzielt auch bei einem längeren Abstand zwischen erster und zweiter Dosis eine hohe Schutzwirkung gegen Covid-19. Ein längerer Abstand zwischen den beiden Impfgaben könnte sogar Vorteile bringen, wie 24vita.de berichtet. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.