Asthma bronchiale vorbeugen: Omega-3 könnte Kinder vor Atemwegserkrankungen schützen

Kinder, die regelmäßig Fisch essen, erkranken möglicherweise seltener an Asthma. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie aus Großbritannien.

London – Asthma bronchiale gehört neben Neurodermitis und Heuschnupfen zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter. Experten zufolge leiden in Deutschland rund vier bis zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen an Asthma*. Neben den Genen beeinflussen vor allem Umweltfaktoren wie Luftschadstoffe, Bewegungsmangel und die Ernährung das Asthma-Risiko. Wie erbliche Veranlagung und Ernährung zusammenhängen, haben nun Wissenschaftler aus Großbritannien in einer groß angelegten Studie untersucht.

Kinder, die regelmäßig Fisch essen, erkranken laut den Forschern daher möglicherweise seltener an Asthma*. Die im Fisch enthaltenen gesunden Omega-3-Fettsäuren scheinen chronischen Entzündungsprozessen im Körper entgegenzuwirken. Das gilt allerdings nur für Kinder, die eine bestimmte Genvariante tragen. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.