Ist das Trinken von hartem Leitungswasser ungesund?

Einige machen sich Sorgen, dass das Trinken von hartem Leitungswasser zu einer Verkalkung der Blutgefäße führt oder andere gesundheitsschädliche Folgen hat.

Leitungswasser gilt in Deutschland als günstige und gesunde Alternative zu den Mineralwasserflaschen aus dem Supermarkt. In allen Regionen kommt das Wasser in einer unterschiedlichen Wasserhärte aus dem Hahn, sodass es mal eher weich und mal eher hart und kalkhaltig ist. Und dieser Unterschied lässt sich tatsächlich herausschmecken. Gerüchte und im Handel erhältliche Wasserfilter führen bei vielen Menschen zu Verunsicherung, ob das Wasser pur aus der Leitung getrunken gesundheitsschädlich ist.

Wasser aus der Leitung führt nicht zu Arteriosklerose

Welchen Härtegrad das Leitungswasser hat, hängt mit der Art und Beschaffenheit der Gesteinsschichten ab, durch die der Regen zum Grundwasser sickert, wie viel Magnesium und Calcium die Kiesel und Schottersteine enthalten. Je mehr dieser Mineralstoffe sich aus dem Boden lösen und sich mit dem im Wasser vorhandenen Kohlendioxid verbinden, desto härter wird es. In Regionen mit besonders hartem Leitungswasser wird in manchen Häusern auch eine Entkalkungsanlage dazwischengeschaltet, die den Härtegrad senkt.

+ Das Trinkwasser in Deutschland hat eine sehr gute Qualität – das gilt auch für hartes, kalkhaltiges Wasser. © Panthermedia/Imago

Wer nun feststellt, dass sich im heimischen Bad und Wasserkocher schnell Kalk ablagert, könnte vermuten, dass dies auch irgendwie im eigenen Körper geschieht und beispielsweise die Gefäßkrankheit Arteriosklerose verursacht. Hierbei verstopfen Ablagerungen, unter anderem Calcium, die Arterien, was zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen kann.

Bei Haushaltsgeräten handelt es sich jedoch um den sogenannten Kesselstein: Hitze beschleunigt das Ausfallen von Kalk, der sich dann an den Gerätschaften ablagert. Je heißer das Wasser, desto mehr Kalk fällt aus – der Prozess kommt aber erst über 60 Grad Celsius richtig in Gang. Das sind Temperaturen, die im menschlichen Körper nicht erreicht werden.

Auch Silke Noll, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, gibt hier Entwarnung: „Der weitverbreitete Irrglaube, dass hartes Wasser zu einer Verkalkung der Blutgefäße führt, ist unbegründet“. Denn bei der Entstehung von Arteriosklerose spielen stattdessen Blutfette wie Cholesterin sowie entzündliche Prozesse in den Gefäßwänden eine Rolle.

Enthärtung des Leitungswassers ist nicht sinnvoll

Im Gegenteil, „Calcium und Magnesium sind wichtige Bestandteile der menschlichen Ernährung. Die Aufnahme über das Trinkwasser fällt im Vergleich zur Aufnahme über feste Nahrung gering aus“, so Noll. Im Körper ist Calcium für den Aufbau und Erhalt von Knochen und Zähnen notwendig. Magnesium spielt eine wichtige Rolle bei Stoffwechselprozessen und unterstützt die Muskel- und Nervenfunktionen.

Auch das Umweltbundesamt erklärt, dass weder von hartem noch von weichem Trinkwasser ein Risiko für Arteriosklerose oder die Gesundheit im Allgemeinen ausgehe und dass das deutsche Leitungswasser eine hervorragende, regelmäßig überprüfte Qualität habe. Und da das Wasser wertvolle Mineralstoffe liefert, hält das Umweltbundesamt auch eine Enthärtung des Wassers aus gesundheitlichen Gründen weder für nötig noch sinnvoll.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago