Ob Spirale, Antibabypille oder Hormonring - Verhütung war jahrzehntelang Frauensache. Doch damit könnte bald Schluss sein: Die Pille für den Mann besteht ersten klinischen Test.

Es gibt Neuigkeiten von der Verhütungs-Front: Kondom, Spirale und Antibabypille könnten sehr bald Verstärkung von einer neuartigen Pille für den Mann bekommen. Diese hat Forschern des Los Angeles Biomed Research Instituts zufolge erste wichtige Sicherheitstests bestanden.

Pille für den Mann: Spermienproduktion wird gedrosselt

Der erste Schritt in Richtung Markteinführung ist geschafft: So hatten die Wissenschaftler die Pille für den Mann - mit Namen 11-beta-MNTDC - an 40 gesunden Männern getestet, wie das Wissenschafts-Portal Sciencealert berichtete. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Pille (…) die Spermienproduktion unter Beibehaltung der Libido verringern wird", nahm die Reproduktionsbiologin und Studienleiterin Dr. Christina Wang vom Los Angeles Biomedical Research Institute Stellung.

Nicht nur die Libido (also die Lust auf Sex) wurde nicht beeinträchtigt, auch andere männliche Geschlechtsmerkmale wie eine tiefe Stimme wurden von der Pille nicht in Mitleidenschaft gezogen, wie die Wissenschaftler erklärten. Auch eine Gewichtszunahme der Probanden wurde während des 28-tägigen Testzeitraums nicht beobachtet.

Weitere Studien zur Antibabypille für Männer in Planung

Einige wenige Männer berichteten allerdings von Müdigkeit, Kopfweh und leichter Libido-Veränderung, wie auch das britische News-Portal Mirror berichtete. Für eine hormonbasierte Arznei seien die Nebenwirkungen allerdings sehr leicht ausgefallen, wie die Wissenschaftler erklärten.

Ob die Pille für den Mann wirklich ein sicheres Verhütungsmittel werden kann, muss noch weiter getestet werden. Verlaufen die nächsten Studien auch positiv, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die Pille für den Mann in rund 10 Jahren auf den Markt kommt.

