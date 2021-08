Altersbedingte Krankheiten: Warum manche Menschen früher betroffen sind als andere

Hintergründe

+ © photothek/IMAGO Viele Rentner müssen regelmäßig einen Arzt aufsuchen. © photothek/IMAGO

Im Alter häufen sich oft die Arztbesuche. Während manche schon mit 60 Jahren erste Krankheiten feststellen, bleibt es anderen länger erspart. Wir erklären, warum.

Während jüngeren Menschen häufig eine jährliche Routineuntersuchung ausreicht, bleibt vielen älteren Personen oft nichts anderes übrig, als regelmäßig einen Arzt aufzusuchen. Arthrosen, Tumore, allgemeine Gebrechlichkeit und vieles mehr erschweren insbesondere Rentnern den Alltag. Doch woran liegt es, dass manche viel früher mit Alterserscheinungen zu kämpfen haben als andere? Regelmäßiger Sport und eine gesunde Ernährung scheinen eine logische Erklärung zu sein – doch es gibt einen weiteren Grund, der damit in Verbindung stehen soll.

Altersbedingte Erkrankungen: Weshalb sie ausgelöst werden könnten

Bereits in der Vergangenheit haben Studien laut des Forums wissenschaft-aktuell.de ergeben, dass ein Zusammenhang zwischen chronischen Entzündungsprozessen des Immunsystems und Alterskrankheiten besteht. Amerikanische Mediziner sollen diese Verbindung nach weiteren Analysen nun bestätigt haben: Je weiter der Entzündungsprozess fortgeschritten ist, desto höher ist die Chance, beispielsweise an Krebs zu erkranken.

Jene fortschreitende Entzündung des Immunsystems läuft bei jedem Menschen in einer anderen Geschwindigkeit ab. Aus diesem Grund lässt sich kein konkretes Alter festlegen, in dem Alterserscheinungen definitiv auftreten müssen. So haben manche Menschen mit 90 Jahren etwa noch ein vergleichsweise „junges“ Immunsystem, während andere Personen mit 60 Jahren bereits an schwerwiegenden Erkrankungen leiden.

Die amerikanischen Forscher kamen zu diesem Ergebnis, nachdem die Immunzellen samt ihrer Botenstoffe von Studienteilnehmern im Alter zwischen acht bis 96 Jahre untersucht wurden. Dabei stellten Sie laut dem Fachmagazin Nature Aging fest, dass eine hohe Konzentration des immunologischen Botenstoffs CXCL9 mit einem höheren Risiko, an Herz- und Gefäßerkrankungen zu leiden, einherging.

Altersbedingte Erkrankungen frühzeitig erkennen: Neue Therapie-Möglichkeiten sind denkbar

Die Ergebnisse der Forscher könnten für unzählige Menschen lebensverändernd sein. In Zukunft wäre nämlich eine frühzeitige Feststellung eines hohen CXCL9-Gehalts denkbar. Dadurch könnten Ärzte chronischen Entzündungsprozessen mit passenden Therapien begegnen und Alterskrankheiten generell für längere Zeit in Schach halten. Es bleibt abzuwarten, welche Möglichkeiten die Medizin in Zukunft bereithält.

