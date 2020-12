Allergien in der Weihnachtszeit: Häufige allergische Reaktionen auf Nüsse

Weihnachtliche Leckereien bergen für Allergiker allerhand Risiken. Besonders schwer trifft es allerdings Menschen mit einer Nussallergie.

Berlin – Egal ob im Weihnachtsgebäck oder als Snack für zwischendurch – Nüsse sind in der Adventszeit eine gesunde Alternative zu Plätzchen, Lebkuchen und Weihnachtsstollen. Sie enthalten neben gesundheitsförderlichen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren auch viele wichtige Mineralstoffe und Vitamine. Doch Nüsse gehören auch zu den häufigen Allergieauslösern*. So sind laut der europäischen Allergiestiftung (ECARF) rund 1,3 Prozent der europäischen Bevölkerung von einer Nussallergie* betroffen.

Obwohl die Nussallergie weit verbreitet ist, steckt nicht immer eine allergische Reaktion gegen Nüsse dahinter. So werden die Beschwerden häufig durch eine Kreuzreaktion gegen Pollen verursacht. In diesem Fall spricht man von einer pollenassoziierten Nahrungsmittelallergie. Dabei reagiert der Körper von Betroffenen in erster Linie auf Birkenpollen allergisch. Bestimmte Eiweiße der Pollen ähneln den Nuss-Proteinen, verwechselt der Körper diese kommt es so zu einer allergischen Reaktion auf Nüsse. *24vita.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

