Jeden Tag einen Apfel essen und die Birkenpollen-Allergie loswerden

Von: Natalie Hull-Deichsel

Pink Lady zählt zu der Apfelsorte, die zur Hyposensibilisierung und Therapie einer Birkenpollenallergie erfolgreich eingesetzt wird. © Monkey Business Images/Imago

Insbesondere drei Apfelsorten sind wirksam zur Linderung der Symptome. Eine laufende Studie belegt, wie die Apfeltherapie gegen Heuschnupfen hilft.

Mehr zum Thema Allergie bekämpfen: Studie zeigt, wie Apfeltherapie gegen Heuschnupfen helfen kann

Etwa 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung und circa neun Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland entwickeln eine Pollenallergie oder Heuschnupfen, Tendenz steigend, so das Robert Koch-Institut (RKI). Während im Kindesalter Jungen häufiger von Heuschnupfen und auch Asthma betroffen sind als Mädchen, zeigt sich die Erkrankung bei erwachsenen Frauen eher als bei Männern.

Zu den Baumpollen-Allergenen, die häufig eine Allergie auslösend, zählt die Birke. Ihre Hauptblütezeit ist in Mitteleuropa im April und erstreckt sich bis in den Juli und August. In West- und Mitteleuropa sind zwischen fünf und 50 Prozent aller Menschen von einer Birkenpollenallergie betroffen.

Hoffnung auf Besserung und Heilung gibt eine Apfel-Therapie zur Behandlung und Heilung einer Pollenallergie, insbesondere der Birkenpollenallergie, wie 24vita.de berichtet.

