Allergiegefahr durch Bade-Enten: Vorsicht, Schimmel-Alarm!

Schimmel in Bade-Enten ist leider nicht nur eklig, sondern auch eine Gefahr für die Gesundheit. Bakterien und Pilze im Inneren können krank machen.

Zürich – Bade-Enten sind beliebt: Sogar in einen Sketch von Loriot hat es eine berühmte Vertreterin geschafft. Vor allem Kinder lieben die Wassertiere. Doch das harmlose Spiel kann wortwörtlich böse ins Auge gehen, wie ein Vorfall aus den USA vor wenigen Monaten gezeigt hat: Der zweijährige Baylor Strong spielte in der Wanne mit den Bade-Enten und spritze sich Wasser in die Augen. Doch kaum war er aus der Wanne geklettert, wurden seine Augen plötzlich rot. Es wurde zusehends schlimmer und als auch Augentropfen vom Kinderarzt nicht halfen, eilte seine besorgte Mutter mit dem Jungen in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Dort zeigte sich: Bakterien und Keime aus der Ente waren schuld und hatten eine starke bakterielle Infektion ausgelöst.*

Auch Forscher der ETH Zürich konnten nachweisen, dass es in Bade-Enten nur so vor Keimen, Schimmel und Bakterien wimmelt: In 80 Prozent aller Plastiktiere fanden die Forscher bei einer Untersuchung potenziell krankheitserregende Bakterien und Pilze – fünf bis 75 Millionen Zellen auf nur einem Quadratzentimeter Gummiente. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

