Allergene im Geschenkpapier: Farbige Verpackungen können Azofarbstoffe enthalten

Es glitzert, glänzt und schillert bunt: auffälliges Geschenkpapier ist an Weihnachten ein Hingucker. Gesund für die Haut sind die Verpackungen meist aber nicht.

Dreieich – Viele Menschen verpacken Weihnachtsgeschenke besonders aufwendig und auffällig. Doch was hübsch aussieht, ist nicht unbedingt gut für die Gesundheit. Denn in buntem Geschenkpapier können sich ungesunde Farbstoffe wie Azofarbstoffe und anorganische Pigmente aus Metallverbindungen verbergen.* Sie stehen in Verdacht, krebserregend zu sein und sind nach Angaben des Ärzteverbands Deutscher Allergologen (AEDA) als schwache Allergene bekannt.

Zwar lösen diese Stoffe eher selten eine Kontaktallergie aus, es kann aber zu pseudoallergischen Reaktionen kommen. Dabei handelt es sich um Unverträglichkeitsreaktionen, die teils starke allergieähnliche Symptome hervorrufen können, allerdings ohne, dass das Immunsystem beteiligt ist. Zudem setzen die Symptome meist nicht unmittelbar nach Kontakt mit dem Auslöser, sondern zeitversetzt ein. Empfindliche Menschen sollten deshalb beschichtete, bunte Geschenkpapiere durch verträgliche Alternativen ersetzen, zum Beispiel Verpackungen aus Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel".

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.