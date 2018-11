Gefährlich: Darum werden manche Menschen rot, wenn sie Alkohol trinken

Bei einigen Menschen wird das Gesicht vom Alkoholgenuss rot, haben Sie das schon beobachtet? Oder sind Sie selbst betroffen? Warum das kein gutes Zeichen ist, lesen Sie hier.

Menschen, deren Gesicht sich vom Alkoholkonsum rot färbt, sollten jetzt aufmerksam sein. Denn die rote Gesichtsfärbung durch Alkohol bedeutet nichts Gutes.

Alkoholintoleranz: Rote Gesichtsfärbung durch Alkohol - das sind die Gründe

Wer während dem Alkoholgenuss ein rotes Gesicht bekommt, der leidet möglicherweise an einer Alkoholintoleranz. Die Färbung der Haut bedeutet, dass der Körper den Alkohol versucht, abzuwehren.

Die Alkoholintoleranz wirkt sich neben dem Verfärben der Haut auch in weiteren Symptomen aus, wie etwa

Übelkeit

Kopfschmerzen

schneller Puls.

Die Ursache für eine Alkoholintoleranz: Wenn Alkohol von der Leber verarbeitet wird, wird er in Acetaldehyd umgewandelt. Acetaldehyd ist hochtoxisch. Der vermehrte Aufbau von Acetaldehyd im Körper führt zu den genannten Symptomen.

Menschen, die nicht an einer Alkoholintoleranz leiden, wandeln den Stoff Acetaldehyd schnell in Acetat um. Menschen, die jedoch an einer Alkoholintoleranz leiden, schaffen diese Umwandlung nicht, da ihre Körper Alkohol schneller in Acetaldehyd umwandeln. Die Leber braucht im nächsten Schritt mehr Zeit, um aus Acetaldehyd zu Acetat zu machen.

Alkoholkonsum trotz Alkoholintoleranz: Das können die schlimmen Folgen sein

Dabei sind die oben genannten Symptome lange nicht die einzige Folge des Konsums von Alkohol trotz Intoleranz. Wenn Betroffene nämlich häufig Alkohol konsumieren, kann sich das Risiko, an Mund- oder Rachenkrebs zu erkranken, stark erhöhen, wie das Portal Businessinsider berichtet.

Alkoholintoleranz ist eine genetische Erkrankung, die aktuell nicht geheilt werden kann. Betroffene sollten in jedem Fall Alkoholkonsum komplett vermeiden.

sca