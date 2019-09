Ärztin warnt: Wenn Sie Ihr Smartphone auf dem Klo benutzen, bekommen Sie Hämorrhoiden

Jeden Tag verbringen wir viel Zeit mit und an unseren Smartphones. Warum wir dies auf dem stillen Örtchen besser lassen sollten, davor warnten nun Ärzte.

Auf dem Smartphone wird getextet, gepostet, gespielt und gecheckt. Und wenn es auf der Toilette mal wieder länger dauert, ist dies doch ein gelungener Zeitvertreib. Warum diese Gewohnheit aber ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen kann, verrieten nun Ärzte.

Warum die Smartphone-Nutzung auf der Toilette Hämorrhoiden verursachen kann

Wer lange auf dem Klo sitzt und sich dabei mehr auf sein Smartphone als seinen Stuhlgang konzentriert, der neigt eher dazu, unter Hämorrhoiden zu leiden. Dies verriet nun eine britische Ärztin im Interview.

Im Gespräch mit dem britischen Portal The Sun erklärte die Ärztin Dr. Sarah Jarvis: "Verstopfung ist ein wichtiger Risikofaktor für Hämorrhoiden - schwanger zu sein, chronischer Husten und älter zu werden, sind ebenfalls Ursachen. Aber auch langes Sitzen auf dem Klo. Und während einige von uns in der Vergangenheit ein gutes Buch mit auf die Toilette genommen haben, ist es heutzutage eher das allgegenwärtige Smartphone. So verlockend es auch sein mag, durch Ihre Apps zu scrollen, während Sie auf den Stuhlgang warten, die Ärzte empfehlen es nicht."

Symptome von Hämorrhoiden

Hämorrhoiden äußern sich durch folgende Symptome:

Juckender After

Hellrotes Blut im Stuhl

Gefühl von Verstopfung, auch nach bereits erfolgtem Stuhlgang

Schleim in der Unterwäsche oder auf dem Toilettenpapier

Sie sollten einen Arzt aufsuchen, wenn nach sieben Tagen noch keine Besserung der Symptome eingetreten ist. Dr. Jarvis riet zudem dazu, Verstopfungen durch ausreichend Aufnahme von Ballaststoffen und Flüssigkeit zu vermeiden. Zudem sollten Sie regelmäßig Sport treiben.

