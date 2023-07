So mindern Sie die Schlaganfall-Gefahr: Verengung der Halsschlagader erkennen und therapieren

Von: Susanne Sasse

Rund jedem siebten bis zehnten Schlaganfall liegt eine Verengung und Verkalkung der Halsschlagader zugrunde. Würde dies frühzeitig entdeckt, ließe sich ein Großteil dieser Schlaganfälle verhindern, sagt Prof. Hans-Henning Eckstein, Chirurg am Klinikum rechts der Isar.

Arteriosklerotische Veränderungen der Halsschlagader sind keine Seltenheit: Ablagerungen, die den Blutfluss um mindestens die Hälfte einschränken, finden sich bei vier Prozent der Erwachsenen. Ab dem 65. Lebensjahr steigt die Häufigkeit allmählich bis auf 15 Prozent an. „Neben dem höheren Lebensalter zählen das Rauchen, Diabetes mellitus, hoher Blutdruck, erhöhte Blutfettwerte und das männliche Geschlecht zu den Risikofaktoren für eine Carotisstenose“, sagt Professor Dr. med. Hans-Henning Eckstein, Direktor der Klinik und Poliklinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie am Uni-Klinikum rechts der Isar der TU München und Experte für die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG).

Acetylsalicylsäure zur Vorbeugung von Thrombosen bei Carotisstenose

Prof. Hans-Henning Eckstein rät Patienten mit einer verengten Halsschlagader dazu, dieses Problem nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. © W & B / Florian Generotzky

Dagegen senken eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung, Nikotinverzicht und eine gute Kontrolle von Blutzucker, Blutfettwerten und Blutdruck das Stenoserisiko. „Diese Empfehlungen gelten auch, wenn bereits eine Verengung der Halsschlagader, eine sogenannte Carotisstenose, diagnostiziert wurde“, betont der DGG-Experte. „Zusätzlich sollte jedoch niedrig dosierte Acetylsalicylsäure zur Vermeidung von Blutgerinnseln eingenommen werden“, sagt Eckstein. Bei Stenosen, die keine Symptome wie vorübergehende Sehstörungen, Sprechstörungen oder einseitige Lähmungen verursachen, kann dies bereits ausreichen, um das Risiko für einen Carotis-bedingten Schlaganfall auf bis zu ein Prozent pro Jahr zu senken.

Etwa 270 000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Schlaganfall. © Mauritius Images / Alamy Stock Photos / Piotr Adamowicz

Dann ist bei einer verengten Halsschlagader ein Eingriff angeraten

Ist die Halsschlagader jedoch hochgradig verengt oder zeigen sich Symptome, kann ein Eingriff erforderlich werden: Dabei stehen zwei unterschiedliche Techniken zur Verfügung, um den Blutfluss durch das Gefäß wieder zu verbessern. Dies verringert die Gefahr eines Schlaganfalls durch abgeschwemmte Plaque-Teile oder Blutgerinnsel. Zum einen kann das Gefäß per Katheter aufgedehnt und mithilfe eines Stents abgestützt werden. Zum anderen kann die Schlagader chirurgisch geöffnet und die Ablagerung ausgeschält werden. „Beide Techniken gehen mit einem geringen, im Einzelfall aber relevanten Schlaganfallrisiko während des Eingriffs einher. Dieser muss immer gegen die langfristigen Vorteile der Operation abgewogen werden“, erklärt Eckstein. Und ergänzt: „Studien belegen, dass die operative Ausschälung gegenüber dem Stent mit einem 50 Prozent geringeren Schlaganfallrisiko verbunden ist.“

Prof. Eckstein: „Das offen-chirurgische Verfahren ist der Goldstandard“

„Damit ist das offen-chirurgische Verfahren sicherer und auch vom langfristigen Erfolg her überlegen“, sagt Eckstein. „Es ist der Goldstandard.“ Sofern keine individuellen Gründe wie beispielsweise anatomische Besonderheiten dagegen sprechen, bleibt die Entfernung des Plaques für hochgradige asymptomatische und mittel- und hochgradige symptomatische Carotisstenosen die Methode der ersten Wahl.

Wird der Eingriff mit einer lokalen Betäubung vorgenommen, sinkt das Schlaganfallrisiko

Der Eingriff, für den nur ein kleiner Schnitt am Hals notwendig ist, sollte zudem bevorzugt in Lokalanästhesie vorgenommen werden. „Unter Lokalanästhesie besteht ein deutlich geringeres Operationsrisiko als unter Vollnarkose“, so Eckstein. Kürzlich veröffentlichte Daten aus seiner Klinik zeigen, dass sich durch den Verzicht auf die Vollnarkose das Behandlungsrisiko mehr als halbieren lässt; umgerechnet auf Deutschland ließen sich dadurch jährlich rund 100 schwere Operationszwischenfälle wie Schlaganfall oder Tod vermeiden. Grund: Während der Lokalanästhesie, einer Art Nervenblockade am Hals, bleibt der Patient wach und ansprechbar. „So können wir einen drohenden Schlaganfall früher erkennen und behandeln, auch die Blutdrucküberwachung ist einfacher“, erklärt Eckstein.

So finden Patienten für die besten Einrichtungen für die Operation und die Behandlung

Um die für sie optimale Therapie zu erhalten, wenden sich Patienten daher am besten an Einrichtungen, die beide Eingriffsmethoden und beide Narkoseverfahren anbieten. „Darüber hinaus sollten strukturelle Bedingungen wie Stroke Unit und Neuroradiologie gegeben sein, aber auch eine 24-Stunden-Verfügbarkeit von Fachärzten und Bildgebungsverfahren“, sagt Professor Dr. med. Martin Storck, Direktor der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Städtisches Klinikum Karlsruhe. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt zudem eine Mindestmenge von 20 Operationen und 10 Stent-Eingriffen pro Jahr.

Eine sichere Diagnose vor dem Eingriff gewährleistet der farbcodierte Duplex-Ultraschall

Doch ob chirurgisch, endovaskulär oder medikamentös – Voraussetzung für eine zielgerichtete Behandlung ist eine frühzeitige Diagnose. „Das wichtigste Untersuchungsverfahren ist hier der farbcodierte Duplex-Ultraschall, mit dem sowohl der Blutfluss als auch die Gefäßwand beurteilt werden kann“, erläutert DGG-Experte Storck. „Menschen mit Risikofaktoren sollten diese Untersuchung einmalig vornehmen lassen, um arteriosklerotische Veränderungen entdecken und einem drohenden Schlaganfall vorbeugen zu können.“

