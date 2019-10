Abnehmen mit Scheinfasten? So effektiv ist die "Mogel-Fastenkur"

FDH bis Paleo-Diät bekommen immer mehr Zuwachs: Der Markt für Abnehm-Trends ist groß. Ein neueres Konzept sieht eine Fastenkur vor, bei der Essen erlaubt ist.

Wer fastet, isst nichts. Soweit der Grundsatz traditioneller Fastenkuren. Sie sollen nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch chronische Krankheiten lindern. So setzt das Immanuel Krankenhaus in Berlin seit 25 Jahren auf Heilfasten als Therapie bei Rheuma, Bluthochdruck oder Diabetes.

Je nach Fastenkur darf tagelang nur Flüssigkeit wie Suppe getrunken werden: Nicht jeder möchte oder verträgt das. So sollten vor allem Menschen mit Vorerkrankungen mit ihrem Arzt sprechen und nur unter ärztlicher Aufsicht fasten.

Scheinfasten: Dieselben Effekte wie eine echte Fastenkur?

Es gibt auch abgeschwächte Fastenkuren wie etwa das Scheinfasten. Altersforscher Valter Longo, Professor für Gerontologie und Biowissenschaften und Direktor des Institute of Longevity of the School of Gerontology an der University of Southern California in Los Angeles entwickelte dieses Konzept mit dem Ziel, Heilfasten alltagstauglich zu machen. Seine Fasting Mimicking Diet (kurz FMD) erlaubt eine gewisse Kalorienanzahl am Tag und soll trotzdem vergleichbare Fasteneffekte haben wie der komplette Nahrungsverzicht.

Der italienisch-US-amerikanische Zellbiologe Longo erforscht seit Jahren, wie sich Fasten auf die Zellerneuerung auswirkt. Die positiven Effekte überzeugten ihn, er entwickelte die Scheinfasten-Diät, gründete eine Firma und vermarktet sein Ernährungskonzept weltweit. Privat verdiene er daran nicht, sein Gewinnanteil fließe ausschließlich in seine Forschung wie der Spiegel berichtete.

Frau nimmt mit Scheinfasten zwei Kilos ab

Eine Spiegel-Autorin machte den Selbsttest. Fünf Tage lang befolgte sie die Diät-Regeln: Etwa 1.100 Kalorien täglich durfte sie am ersten Tag zu sich nehmen und rund 750 Kalorien an den Tagen zwei bis fünf. Gegessen und getrunken werden dürfen laut FMD unter anderem folgende Nahrungsmittel:

spezielle Tütensuppen

Nussriegel

Oliven

Tee

Multivitamintabletten

Cracker

Öl

ungesüßter Espresso

Das Fazit: Die Autorin hat nach dieser Kur zwar zwei Kilo verloren, jedoch auch eine Menge Geld. 199 Euro kostet die Scheinfasten-Diät-Box, in der die Tagesrationen für fünf Tage enthalten sind. Ob die zwei Kilo Hüftgold langfristig abgenommen wurden oder ob der JoJo-Effekt eingetreten ist, ist allerdings nicht bekannt.

Entzündungshemmende Wirkung: Fasten soll Krebs-Risiko senken

"Bei mindestens zwei Drittel dieser Krankheiten (Anmerkung der Redaktion: Rheuma, Blut­hoch­druck oder Diabetes) ist das Fasten eindeutig nutz­bringend", zitiert test.de Andreas Michalsen, Inter­nist und Chef­arzt der Abteilung Naturheil­kunde am Immanuel Krankenhaus in Berlin.

Dem Fasten wird eine entzündungshemmende Wirkung zugesprochen: Ein Effekt, den viele Mediziner auf die Aktivierung von Fettmolekülen, sogenannte Ketone, zurückführen. So soll Fasten auch das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs senken.

Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und sprechen Sie bei Übergewicht mit Ihrem behandelnden Arzt, der Sie über geeignete Maßnahmen informieren und gegebenenfalls eine Ernährungsberatung vorschlagen wird.

