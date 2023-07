Abnehmen, ohne weniger zu essen: So klappt die Gewichtsreduktion

Von: Judith Braun

Teilen

Wer abnehmen möchte, muss dafür nicht unbedingt weniger essen. Stattdessen sollte der Fokus auf dem Verzehr gesunder Lebensmittel liegen.

Viele Menschen verbinden mit Abnehmen und dem Weg zum Wunschgewicht vor allem eines: Verzicht. Denn wer weniger Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht – um ein Kaloriendefizit zu erreichen – nimmt normalerweise automatisch ab. Verzichten bedeutet jedoch nicht, dass Sie dafür weniger essen oder gar hungern müssen. Eine Gewichtsreduktion klappt auch ohne strenge Diät, wenn man ein paar Dinge beachtet.

Gesund abnehmen: So verlieren Sie Gewicht, ohne weniger zu essen

Um beim Abnehmen Erfolg zu haben, müssen Sie nicht weniger essen. Es kommt auf die Zusammensetzung Ihrer Mahlzeiten an. © Zeljko Dangubic/IMAGO

Anstatt zu hungern, sollte man die Ernährungsweise verbessern und auf gesündere Lebensmittel setzen. Fügen Sie Ihrem Speiseplan deshalb beispielsweise verschiedene Proteinquellen hinzu. Denn Eiweiß macht besonders schnell und langanhaltend satt. Dadurch kann man nicht nur Heißhungerattacken verhindern, sondern isst in der Regel insgesamt weniger. Eine proteinreiche Ernährung unterstützt zudem sowohl den Fettabbau als auch den Muskelaufbau. Gleichzeitig bleibt durch den Verzehr von Eiweiß die Muskelmasse trotz Kaloriendefizit erhalten. Protein regt außerdem den Stoffwechsel an und treibt die Fettverbrennung an.

Neben ausreichend Proteinquellen gehören auch genügend Ballaststoffe zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, die beim Abnehmen hilft und ohne Hungergefühle auskommt. Ballaststoffe sind eine Art von Kohlenhydraten, die die Verdauung verlangsamen und zu einem längeren Sättigungsgefühl führen. Sie kommen vor allem in Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst und Vollkornprodukten vor. Da Ballaststoffe den Darm außerdem mit gesunden Bakterien versorgen, sind sie auch besonders gut für die Verdauung. Sie werden demnach mit einem gesunden Gewicht sowie mit einem geringeren Krankheitsrisiko in Verbindung gebracht.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Anstatt sich einseitig zu ernähren, sollte der Fokus beim Abnehmen auf gesunden Lebensmitteln liegen

Beim Abnehmen gibt es einerseits ein paar unterstützende Tricks – die jedoch nicht immer funktionieren –, andererseits kann man jedoch auch Fehler machen, die eine Gewichtsreduktion verhindern. Einer dieser Fehler ist, dass man sich nur auf einige wenige Lebensmittel beschränkt. Diese Vorgehensweise führt meist dazu, dass man schlechte Laune und Hunger bekommt und das Abnehmvorhaben nicht durchzieht. Legen Sie stattdessen Ihren Fokus darauf, gesunde Lebensmittel zu konsumieren – nach dem Motto „mehr Gemüse, mehr Obst“. So stellen Sie gleichzeitig sicher, dass Ihr Nährstoffbedarf gedeckt ist.

Wenn das Abnehmen nicht klappt: Zehn Fehler, die Sie vermeiden sollten Fotostrecke ansehen

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.