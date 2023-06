Abnehmspritze mit dem Wirkstoff Semaglutid soll die Pfunde schmelzen lassen

Von: Alina Wagner

Ist es möglich, Fett einfach wegzuspritzen? Der Wirkstoff Semaglutid wird als Mittel dafür angepriesen. Allerdings ist nicht jeder für die Behandlung mit Semaglutid geeignet.

Bei dem Medikament handelt es sich um eine Spritze mit dem Wirkstoff Semaglutid, die zur Behandlung von Fettleibigkeit, auch Adipositas genannt, entwickelt wurde. Es erhielt im Juni 2021 die Zulassung in den USA, seit Januar 2022 ist das Medikament in Europa zugelassen. Die bisherigen Studiendaten sind vielversprechend: Teilnehmer haben innerhalb eines Jahres eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von 15 Prozent erzielt.

Warum das verschreibungspflichtige Medikament in Deutschland nicht erhältlich ist, für wen es gedacht ist, wie es wirkt und ob es als Wundermittel zum Abnehmen für die Sommerfigur angesehen werden kann, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

Wie wirkt Semaglutid?

Semaglutid wirkt ähnlich wie das körpereigene Hormon GLP-1, das unter anderem den Appetit hemmt. Als Wirkstoff in der Injektionslösung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes ist Semaglutid bereits zugelassen. Das Medikament hat den positiven Nebeneffekt, dass viele Anwender Gewicht verlieren.

Um diese Wirkung noch weiter zu verstärken, wurde ein neues Medikament entwickelt. Es handelt sich um ein hoch dosiertes Arzneimittel mit Semaglutid, das ebenfalls als Injektionslösung in einem Fertigpen verabreicht wird.

Wann gibt es das Medikament in Deutschland

Obwohl die Abnehm-Spritze mit dem Wirkstoff Semaglutid, eine Zulassung für den europäischen Markt erhalten hat, ist sie derzeit noch nicht in Deutschland verfügbar. Der Markteintritt wurde mehrmals verschoben, hauptsächlich aufgrund der hohen Nachfrage in den USA, wodurch zunächst dort der Bedarf gedeckt werden sollte. Der geplante Marktantritt für die EU ist nun Mitte des Jahres 2023. Zu diesem Zeitpunkt könnte das Medikament auch in Deutschland verfügbar sein, jedoch nur auf Rezept und für Selbstzahler.

Der Listenpreis für eine Packung mit vier Spritzen liegt laut Spiegel online bei umgerechnet bei etwa 1200 Euro. Es ist noch unklar, wie hoch die Kosten in Deutschland sein werden. Es bleibt abzuwarten, wie der genaue Preis festgelegt wird und welche Erstattungsmöglichkeiten es geben wird.

Für wen ist das Medikament geeignet?

Die Abnehm Spritze ist in Kombination mit einer Diät und körperlicher Aktivität zugelassen für:

Adipositas bei Erwachsenen, definiert als ein Body-Mass-Index (BMI) über 30.

Übergewicht bei Erwachsenen mit einem BMI über 27, verbunden mit Gesundheitsproblemen wie Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck.

Es ist wichtig zu beachten, dass Semaglutid nicht für den Einsatz bei leichtem Übergewicht ohne Diabetes zugelassen und verschreibungspflichtig ist. Interessierte Personen sollten daher mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin besprechen, ob die Behandlung mit der Spritze für Sie infrage kommt.

Was sagen Studien zu dem Medikament?

Bislang durchgeführte Studien liefern überzeugende Ergebnisse bezüglich des hoch dosierten Arzneimittels. Mehrere Studien haben gezeigt, dass das Medikament stark übergewichtigen Menschen beim Abnehmen helfen kann. In einer großen Studie wurden etwa 2.000 Teilnehmer mit starkem Übergewicht, größtenteils Frauen mit einem durchschnittlichen Gewicht von etwa 105 Kilogramm, zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt.

Die Gruppe, die wöchentlich Semaglutid injizierte, verlor innerhalb von 17 Monaten im Durchschnitt 15,3 Kilogramm, was etwa 15 Prozent ihres Körpergewichts entspricht. Im Vergleich dazu betrug der Gewichtsverlust in der Vergleichsgruppe lediglich 2,6 Kilogramm. Dieser Gewichtsverlust war deutlich größer als bei Studien mit anderen Medikamenten zur Gewichtsreduktion.

Nebenwirkungen und fehlende Langzeitstudien

Die Risiken einer Langzeit-Anwendung sind bisher noch nicht ausreichend erforscht. Während der Studie haben etwa drei von vier Teilnehmern Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall erfahren.

Es ist zu betonen, dass die Studienteilnehmer intensiv dabei unterstützt wurden, ihre Kalorienaufnahme zu reduzieren und mindestens 150 Minuten pro Woche körperlich aktiv zu sein. Solche Veränderungen im Lebensstil bleiben auch bei der Gewichtsreduktion mithilfe der Spritze unvermeidlich. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die verlorenen Pfunde nach dem Absetzen des Medikaments leicht wieder zurückkehren.

Welche Wege gibt es noch um Gewicht zu verlieren ?

Die Bewältigung von Übergewicht erfordert eine Kombination aus gesunder Ernährung, regelmäßiger körperlicher Aktivität sowie möglicherweise weiteren Maßnahmen. Hier sind einige Ansätze, die helfen können, Übergewicht in den Griff zu bekommen:

Gesunde Ernährung: Konzentrieren Sie sich auf eine ausgewogene Ernährung mit einer Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten. Vermeiden Sie übermäßig verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Getränke und große Portionen.

Portionen kontrollieren: Achten Sie darauf, die Portionsgrößen im Auge zu behalten und sich bewusst zu machen, wann Sie wirklich satt sind. Hören Sie auf Ihren Körper und essen Sie langsam.

Regelmäßige körperliche Aktivität: Streben Sie nach einer aktiven Lebensweise. Engagieren Sie sich in regelmäßiger körperlicher Aktivität, die Ihnen Freude bereitet, wie z.B. Spaziergänge, Radfahren, Schwimmen oder Fitnesskurse.

Verhaltensänderungen: Identifizieren Sie emotionales Essen oder ungesunde Essgewohnheiten und versuchen Sie, alternative Strategien zur Bewältigung von Stress oder emotionalen Belastungen zu finden, wie z.B. durch Sport, Entspannungstechniken oder soziale Unterstützung.

Identifizieren Sie emotionales Essen oder ungesunde Essgewohnheiten und versuchen Sie, alternative Strategien zur Bewältigung von Stress oder emotionalen Belastungen zu finden, wie z.B. durch Sport, Entspannungstechniken oder soziale Unterstützung.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.