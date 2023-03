Abnehmfrust: Drei Faktoren können schuld sein, warum Sie keinen Erfolg haben

Von: Judith Braun

Sie halten sich diszipliniert an den Diätplan und trotzdem funktioniert das Abnehmen nicht? Dann passt die Ernährungsweise vermutlich nicht zu Ihrem Stoffwechsel.

Wer abnehmen und Gewicht verlieren möchte, stellt meistens seine Ernährung auf kalorienarm um. Schließlich braucht es ein Kaloriendefizit, damit die Kilos purzeln. Sport hingegen hilft laut einem Anthropologen kaum beim Abnehmen. Trotz weniger Kalorien kommt es jedoch immer wieder vor, dass die Pfunde nicht so verschwinden wollen, wie manch Abnhemwilliger das selbst gerne hätte – und das trotz eiserner Disziplin. Dass Kalorien eben doch nicht alles beim Abnehmen sind, das fanden Forscher der Universität Standford in ihrer Studie nun heraus. Dabei erkannten sie drei Faktoren, die über den Abnehmerfolg entscheiden.

Abnehmen klappt nicht: Drei Biomarker spielen wichtige Rolle

Für ihre im Fachmagazin Cell Reports Medicine veröffentlichte Studie werteten die Wissenschaftler Daten von rund 600 Personen aus, die sich teilweise an eine fettarme oder einer kohlenhydratarme Diät hielten. Dabei wollten die Forscher herausfinden, welche Faktoren darüber entscheiden, ob man mit kurz- oder langfristigen Diäten erfolgreich abnimmt. Neben der reduzierten Kalorienzufuhr stellten sich drei Biomarker für den Abnehmerfolg als relevant heraus:

Menge an Darmbakterien

Gehalt an ausgeatmetem Kohlendioxid

Fähigkeit des Körpers, Proteine zu bilden

Die Biomarker geben Auskunft über die Funktion des Stoffwechsels einer Person und über welche Diät-Methode diese am besten abnehmen kann. Denn der Stoffwechsel spielt für die Gewichtsabnahme eine entscheidende Rolle. Wird er beispielsweise gebremst, kann sich dies negativ auf einen erwünschten Gewichtsverlust und das Abnehmen auswirken. Andererseits kann er auch mit simplen Tricks wieder angekurbelt werden.

Abnehmen funktioniert nicht bei jedem durch Kalorienreduktion und Sport

Laut Studienautor Dr. Michael Snyder sei ein Gewichtsverlust rätselhaft und kompliziert: „Aber wir können mit Mikrobiom und metabolischen Biomarkern von Anfang an vorhersagen, wer am meisten Gewicht verlieren und wer es halten wird“, sagt der Forscher. Denn um eine Gewichtsabnahme über ein Jahr aufrechtzuerhalten, reiche es nicht aus, Kalorien zu reduzieren und Sport zu treiben. Es liegt also nicht an fehlender Disziplin oder mangelndem Willen, wenn es mit dem Abnehmen nicht funktioniert. Vielmehr spielt der Stoffwechsel jedes einzelnen – und damit eben, auf welche Art und Weise der jeweilige Körper funktioniert – eine entscheidende Rolle.

Es gibt beispielsweise Menschen, deren Körper Kohlenhydrate bevorzugt. Wenn diese Person sich nun einer kohlenhydratarmen, fettreichen Diät unterzieht, dann hat der Körper Schwierigkeiten damit, diese Kalorien zu verbrennen und zu verstoffwechseln. Da eine Analyse der Marker und ein darauf basierender, personalisierter Ernährungsplan innerhalb der Forschung allerdings noch nicht möglich ist, empfehlen Experten für alle Menschen den Verzehr hochqualitativer, unverarbeiteter Lebensmittel mit wenig Zucker und raffiniertem Mehl. Außerdem sollte man bei seiner Ernährung auf wichtige Nährstoffe wie Vitamin K, C und E wie beipsielsweise in Gemüse und Nüssen, ungesättigte Fettsäuren (z.B. in Avocado) und Ballaststoffe aus Bohnen und Vollkornprodukten achten. Für einen langfristigen Abnehmerfolg und ein gesundes Altern eignet sich deshalb laut Experten immer noch die mediterrane Kost am besten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.