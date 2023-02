Abnehmen: Fünf Tipps, wie Sie bei einer Diät nicht aufgeben

Von: Judith Braun

Teilen

Der Anfang einer Diät ist häufig einfach. Doch der Erfolg beim Abnehmen besteht darin, dranzubleiben. Welche Tipps Ihnen helfen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Abnehmen: Fünf Tipps, wie Sie eine Diät durchhalten

Um langfristig und gesund abzunehmen, ist meist eine Umstellung der Ernährungsweise bis hin zum Lebensstil notwendig. Gerade zu Beginn eines Abnehmvorhabens ist die Motivation in der Regel dabei noch sehr hoch und eine Diät leichter einzuhalten. Doch mit der Zeit lässt die Disziplin gerne einmal nach – was absolut menschlich ist – und man möchte am liebsten alles über Bord werfen und in seine alten Gewohnheiten zurückfallen. Dass es dann mit der Gewichtsabnahme jedoch meistens vorbei ist und Abnehmen nicht klappt, diese Erfahrung haben womöglich viele schon einmal gemacht. Häufig setzt dann sogar der bekannte Jojo-Effekt ein und der Frust ist groß.

Welche Tipps Ihnen helfen, eine Diät durchzuhalten und das Abnehmen unterstützen, verrät 24vita.de.

Stecken Sie gerade in Ihrem Abnehmvorhaben fest und nichts geht voran? Dann passiert es häufig, dass man aus Frust zu Schokolade & Co. greift. Befinden sich Süßigkeiten zuhause, tappt man sogar noch schneller in diese Falle. Um sich in schwachen Momenten vor solchen Aktionen zu schützen, empfiehlt es sich deshalb, diese Lebensmittel nicht einzukaufen und daheim im Küchenschrank zu lagern. Wer trotzdem naschen und dabei abnehmen möchte, kann auf gesunde Snack-Alternativen setzen. Hier eignen sich während einer Diät zum Beispiel Pistazien gut.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.