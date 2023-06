Sind Sie auch eine „Almond Mom“? Warum Ihr Erziehungsstil so gefährlich ist

Von: Juliane Gutmann

„Almond Mom“ heißt übersetzt „Mandelmama“. Der Erziehungsstil einer solchen Mutter kann Kinder in eine Essstörung treiben. TikTokerinnen machen sich vermehrt darüber lustig.

Kinder ahmen die Verhaltensweisen von Erwachsenen nach. Die Vorbilder sind dabei meist die engsten Angehörigen, allen voran Mütter und Väter. Haben diese ungesunde Routinen entwickelt, steigt das Risiko, dass das Kind ähnliche Angewohnheiten verinnerlicht. Das kann von Reinlichkeitsfimmel bis hin zur Verhaltensauffälligkeit reichen. Sogar Krankheiten können so entstehen, wie eine Essstörung.

Genau dieses Phänomen beschreibt der Begriff „Almond Moms“. Neu ist der Begriff nicht, vor rund zehn Jahren kam er zum ersten Mal auf. Damals war Topmodel Gigi Hadid im Gespräch mit ihrer Mutter gefilmt worden, im Rahmen der Reality-Show „The Real Housewives of Beverly Hills“. Gigi Hadid meinte damals, dass sie eine halbe Mandel gegessen habe – und sich deshalb schlecht fühle. Ihre Mutter Yolanda Hadid erwiderte, dass sie die Mandeln gut kauen solle. Der Eindruck entstand, dass die Mutter ihre Tochter darin ermutigte, nur sehr wenig zu essen.

Geboren war der Begriff der „Almond Mom“: Eine Frau, die ihre Besessenheit von Schlankheitskuren und einem dünnen Körper an die Tochter weitergibt. Auch auf sozialen Plattformen wie TikTok wird das Problem thematisiert.

Essstörungen werden durch Verbote getriggert

Die auf Gewichtskontrolle und Abnehmen fixierten „Almond Moms“ bekommen unter anderem auf TikTok ihr Fett weg. So parodieren viele junge Frauen das essgestörte Verhalten, das häufig auch in die Erziehung einfließt.

Nüsse sind im Grunde sehr gesund – allerdings nur, wenn sie als Teil einer ausgewogenen Ernährung gesehen werden. (Symbolbild) © Imago

Nutzerin „almondmilkisnuts“ äfft etwa in einem Video Mütter nach, die krankhaft stark auf die Ernährung ihrer Kinder achten. Im Video heißt es unter anderem „Süße, du brauchst jetzt keinen Snack. In vier Stunden gibt es Abendessen“ und „Ich habe ein Bonbon-Papier in deinem Zimmer gefunden. Wir müssen reden“.

In einem anderen Video macht sich TikTokerin bellagrace.w über das essgestörte Verhalten von „Almond Moms“ lustig. „Wir, wie wir uns wie unsere Mandelmütter im Restaurant verhalten“ schreibt die Nutzerin in ihrem Video und mimt sodann eine „Almond Mom“, die nach einem Bissen vom Salatblatt den Teller mit dem Kommentar „Bin voll“ wegschiebt.

