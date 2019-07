Heidi Klum macht's vor: Mit der 80/20-Regel nehmen Sie ab, während Sie schlemmen

Promis und Models wie Heidi Klum oder Miranda Kerr schwören auf "Clean Eating". Doch auch sie haben Gelüste - und gönnen sich ab und an Süßes oder Fettiges.

Was haben Miranda Kerr, Heidi Klum und Taylor Swift gemeinsam? Sie sind nicht nur schön und gertenschlank - sondern halten sich auch alle an dasselbe Diätkonzept: die 80/20-Regel. Was sich im ersten Moment kompliziert anhört, ist eigentlich ganz einfach: 80 Prozent der Zeit wird sich an einem straffen und gesunden Ernährungsplan gehalten, die restlichen 20 Prozent darf man auch mal mit Süßem oder Deftigem sündigen.

80/20-Regel: Entspannt abnehmen - und trotzdem mal mit Schokolade & Co. sündigen

Die Idee dahinter ergibt psychologisch gesehen auch Sinn: So sollen etwaigen Heißhungerattacken ein Schnippchen geschlagen werden. Zudem ist man entspannter, verspürt nicht mehr so viel Druck, sich immer perfekt zu ernähren - was heutzutage im Stress des Alltags oftmals gar nicht möglich ist. Die Folge: schlimme Schuldgefühle und eventuell sogar Versagensängste.

"Man schafft es nicht immer, sich 100 Prozent gesund zu ernähren. Aber 80 Prozent ist machbar", bestätigt auch Yumi Lee, die Fitnesstrainerin von Hollywoodschauspielerin Jessica Alba. Wer sich also die meiste Zeit über gesund ernährt, freut sich bereits auf seine "Cheat Meals" (zu deutsch etwa: "Schummel-Mahlzeiten), bei denen man sich zum Beispiel ein Eis oder einen Burger gönnen möchte. Diese Vorfreude sorgt dafür, dass man gegenüber anderen Versuchungen standhafter bleibt.

Nimmt man drei Mahlzeiten am Tag zu sich, darf man gemäß der 80/20-Regel auch dreimal in der Woche sündigen - egal, ob mit einer kleinen Pizza, Schoko oder einem Glas Wein oder Bier. Doch den Großteil der Woche sollten immer viel Gemüse, Salat, zuckerarmes Obst, Fisch und mageres Fleisch sowie Milchprodukte auf dem Speiseplan stehen.

