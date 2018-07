20-Jährige lässt Pediküre machen - wenig später lösen sich ihre Fußnägel ab

Eine 20-jährige Amerikanerin hat sich eine besondere Pediküre gegönnt – doch nur wenige Monate später erlebt sie einen Schrecken. Eine Ärztin warnt jetzt davor.

Eigentlich wollte sich eine junge Frau nur mal eine richtige Pediküre gönnen. Besonders beliebt – vor allem in Touristenorten – sind gerade sogenannte Fisch-Spas. Hierbei fressen kleine Fischchen die Hornhaut an Füßen und Beinen ab. Die 20-Jährige gönnte sich die als sanft geltende Fußbehandlung – doch nur wenige Monate später erlebte sie einen Schock.

20-jährige Amerikanerin leidet an Nagel-Entzündung - nach Fisch-Spa?

Die US-Amerikanerin bemerkte, dass sich ihre Fußnägel veränderten und ging zum Arzt. Der stellte schließlich die Diagnose: Onychomadesis. Hierbei löst sich die Nagelplatte allmählich vom Nagelbett ab. Oftmals tritt sie in Folge einer Infektion auf. Daher vermutet die New Yorker Dermatologin Dr. Shari R. Lipner gegenüber dem US-Fernsehsender CNN, dass die Behandlung im Fisch-Spa dafür verantwortlich war.

Auch tragisch: Mann kaut Fingernägel - kurz darauf kämpft er um sein Leben.

Schließlich sollen diese nicht ganz ungefährlich sein. Die Wasserbecken, in denen die Fische schwimmen, würden von mehreren Kunden benutzt und könnten daher bakteriell kontaminiert sein. Besonders dann, wenn sie nicht regelmäßig desinfiziert werden. Auch die Fische selbst können Erreger in sich tragen. So schreibt sie weiter, dass das Knabbern der Fische auf der Nageloberfläche ein Trauma ausgelöst haben könnte, welches schließlich in einer Entzündung mündete.

Ebenfalls interessant: Haben Sie diesen Streifen auf dem Fingernagel - dann ab zum Arzt.

Zwar schließe die Hautärztin andere Ursachen nicht aus, dennoch sei sie sich sehr sicher, "dass es die Fischpediküre war", so Dr. Lipner. Schließlich habe die Betroffene keine medizinische Vorgeschichte, die das Ablösen der Fußnägel rechtfertige.

Lesen Sie auch: Diese Hausmittel helfen gegen einen eingewachsenen Zehennagel.

jp

Wie werde ich Kosmetiker/in Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Twitter / ABC15 Arizona (Screenshot)