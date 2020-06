Souvlaki – so grillen Sie die leckeren griechischen Spieße zu Hause

Rezept

+ © Matthias Würfl Souvlaki sind magere Fleischspieße, die typisch für die griechische Küche sind. So grillen Sie sie zu Hause nach. © Matthias Würfl

Souvlaki stehen in jedem griechischen Restaurant auf der Karte und sind in Griechenland ein beliebter Snack. So machen Sie die würzigen Fleischspieße selbst.

Griechisches Essen steht bei vielen Deutschen hoch im Kurs.

Sie können die leckeren Rezepte auch zu Hause nachkochen.

Dieses Rezept von "Frau am Grill" Anja Auer erklärt, wie Sie Souvlaki zubereiten.

Fleisch am Spieß – das kennen wir alle: Die Schweinshaxe oder der Rollbraten, die sich gemütlich in der Hitze drehen. Doch auch in anderen Ländern landet Fleisch öfters mal auf dem Spieß. Wir werfen dazu den Blick heute einmal nach Griechenland. Und nein, hier kommt kein Rezept zum Gyros selber machen. Was ja auch am Spieß funktioniert. Sondern: Wir kümmern uns um viel kleiner Spieße. Und grillen Souvlaki.

Für was steht das Wort Souvlaki?

Souvlaki bedeutet übersetzt "Spießchen". Wer also davon spricht Souvlaki-Spieße zu grillen, der grillt streng genommen Spießchen-Spieße. Aber wollen wir mal nicht allzu streng sein. Jeder, der von Souvlaki spricht, weiß was gemeint ist: Fleisch auf Spießen auf den Grillrost legen.

Wie in Griechenland: So braten Sie würzige Zucchinipuffer mit Feta

Welche Art von Fleisch wird für Souvalki verwendet?

Schweinefleisch. Zwar gibt es auch Varianten mit Lamm und Geflügel. Doch für das Souvklaki-Originalrezept wird Schweinefleisch benutzt. Und zwar meist Schweinelachs aus dem Rücken. Alternativ klappt es aber auch mit Schweinehals. Wobei der Schweinehals in griechischen Restaurants in Deutschland wohl eher seltener serviert wird. Der Grund: Schweinehals ist oftmals sehr marmoriert (mit Fett durchzogen), was der deutschen Kundschaft nicht besonders zusagt.

Auch lecker: So machen Sie Gyros mit frischen Kräutern selber

Souvlaki selbst machen: Wie läuft das Marinieren ab?

Wir haben uns in diesem Rezept für eine ganz einfache und feine Lösung entschieden: Olivenöl, Zitronensaft sowie frisch gepresster Knoblauch. Salz und Pfeffer dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen. Das in Scheiben geschnittene und marinierte Fleisch wandert danach für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank.

Die große Herausforderung beim Souvlaki grillen

Tja, ein Schweinelachs ist im Gegensatz zum Schweinehals eine sehr fettfreie Angelegenheit. Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet: die Gefahr des "Austrocknens" beim Grillen* ist sehr hoch. Darum: Bei mittleren Temperaturen um die 250 Grad die 1 bis 1,5 Zentimeter dicken Scheiben auf dem Spieß für drei bis vier Minuten grillen.

Ihre Meinung ist gefragt

Rezept für Souvlaki

Portionen: 3

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Marinierzeit: 2 Stunden

Diese Zutaten brauchen Sie, wenn Sie Souvlaki selber grillen

900 g Schweinelachs (alternativ Schweinenacken)

1 EL Oregano

2 Knoblauchzehen

5 EL Olivenöl

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 Zitrone (Saft)*

So grillen Sie Souvlaki ganz einfach zu Hause

Das Fleisch in etwa 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben und anschließend in gleichgroße Stücke mit etwa 4 bis 5 cm Durchmesser schneiden. Das Olivenöl, den Zitronensaft, das Salz, den Pfeffer, den Oregano sowie den gepressten Knoblauch* vermengen und das Fleisch darin marinieren. (Mindestens 2 Stunden) Das Fleisch (150 g pro Spieß) stecken. Die Souvlaki bei 250 Grad von jeder Seite drei bis vier Minuten direkt grillen. Dazu passt griechischer Krautsalat, Pita und Tsatsiki.

Das Rezept für Souvlaki im Video

Lesen Sie auch: Mehr als Bifteki: Diese griechischen Ofengerichte müssen Sie unbedingt probieren

Anja Auer

Pfeifen Sie auf das MHD: So erkennen Sie, ob ein Lebensmittel verdorben ist Zur Fotostrecke

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.