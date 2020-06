Leicht und lecker: Kochen Sie Blumenkohlsuppe mit Erbsen und Würstchen

Rezept

Das Wetter zeigt sich mancherorts fast schon herbstlich, aber nicht nur dort ist diese Blumenkohlsuppe eine tolle Wahl. Das Rezept ist einfach, schnell und köstlich.

Suppen* können Sie in unzähligen Variationen zubereiten.

Diese Blumenkohlsuppe ist leicht und schnell gemacht.

Einlage-Möglichkeiten machen das Rezept vielseitig.

Der Sommer steht vor der Türe und was Leichtes muss her – egal, ob für die Mittagspause oder abends, wenn man bei 30 Grad auf der Terrasse oder dem Balkon sitzt.

"Leicht" bedeutet nicht, dass es sich unbedingt nur um kalte Speisen wie Salat* handeln muss. Auch Suppen mit Einlagen können in der heißen Jahreszeit richtig wohltuend sein. Solange es sich nicht gerade einen kräftigen und mächtigen Rouladentopf mit Spätzle handelt. Aber so ein Blumenkohlsüppchen, wie das, um welches wir uns in diesem Beitrag kümmern, geht allemal…

Diese Blumenkohlsuppe schmeckt nicht nur lecker, sondern klappt auch wunderbar schnell

Bevor es mit der Zubereitung der Blumenkohlcremsuppe losgeht, sind nur ein paar wenige Vorbereitungen zu treffen - wie das Schälen und Hacken von Zwiebeln und Knoblauch und den Blumenkohl von Blättern und Strunk befreien. Dieser wird dann nur noch in Röschen gezupft. Dann fehlen noch Gemüsebrühe, etwas Butter und Sahne, Muskatnuss und Salz und Pfeffer, sowie die "Einlage", also Wiener Würstchen und ein paar Erbsen.

Rezept für Blumenkohlsuppe: kein Vorkochen nötig!

Dies bezieht sich auf den Blumenkohl. Der kommt einfach nach dem Andünsten von Zwiebeln und Knoblauch roh in den Topf. Und nach dem Aufgießen mit Gemüsebrühe lässt man ihn, je nach Größe der Röschen, zirka 15 bis 20 Minuten weichkochen.

Blumenkohlsuppe mit Sahne: ja oder nein?

Das ist Geschmackssache. Sparsam eingesetzt verleiht sie der Blumenkohlsuppe einen Hauch von Cremigkeit. Außerdem rundet sie den Geschmack der Suppe ab. Da der Blumenkohl nach dem Weichkochen püriert wird, könnte man die Sahne jedoch auch weglassen, denn die Konsistenz der Suppe ist dann ohnehin cremig genug.

Ganz viele Einlage-Möglichkeiten für die Blumenkohlsuppe

Es empfiehlt sich, ein paar der weichgekochten Blumenkohlröschen vor dem Pürieren zu entnehmen. Damit lässt sich beispielsweise die Blumenkohlsuppe garnieren. Wer möchte, der kann sie auch mit frischen Kräuter, wie Liebstöckel, Petersilie oder Schnittlauch servieren. Auch Röstzwiebeln, Croutons und Speckwürfel wären weitere Ideen.

Schnelles und einfaches Rezept für Blumenkohlsuppe

Portionen: 10

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für die Blumenkohlsuppe

1,2 kg Blumenkohl (ohne Strunk & Blätter)

1,5 Liter Gemüsebrühe (falls nötig noch einen halben Liter mehr zum Verdünnen)

150 g Erbsen

100 ml Sahne

3 Zwiebeln

4 Paar Wiener Würstchen*

1 Knoblauchzehe

40 g Butter (fürs Andünsten)

0,5 TL gemahlene Muskatnuss

1 Bund Liebstöckel (alternativ: Petersilie oder Schnittlauch)

Salz (zum Würzen)

Pfeffer (zum Würzen)

So bereiten Sie das Rezept für Blumenkohlsuppe zu

Zuerst Zwiebeln* und Knoblauch fein hacken. Dann den Blumenkohl waschen und von seinen Blättern und dem Strunk befreien. Blumenkohl anschließend in Röschen zerteilen. Die Zwiebeln und den Knoblauch* in der Butter andünsten. Den Blumenkohl dazugeben und mit der Gemüsebrühe aufgießen. (Zirka 20 Minuten weich kochen und ein paar Röschen als Garnitur entnehmen) Den weich gekochten Blumenkohl pürieren. Die Sahne unterrühren. Mit Salz und Pfeffer, sowie mit Muskatnuss würzen und die Wiener Würstchen (in Scheiben geschnitten) und die Erbsen unterrühren. Bei schwacher Hitze etwa 10 Minuten kochen. Die Blumenkohlcremesuppe mit den zuvor entnommenen Blumenkohlröschen und fein gehacktem Liebstöckel garnieren.

Anja Auer

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.

