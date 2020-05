Semmeln mit drei einfachen Zutaten und ohne Hefe backen - so geht's sogar in der Pfanne

Rezept

Sie haben Appetit auf warme, frische Semmeln, aber keine Lust, dafür extra aus dem Haus zu gehen? Sie können sie blitzschnell und einfach selbst machen.

Frische Semmeln sind ein Genuss.

Sie müssen nicht das Haus verlassen, um sie zu genießen.

Backen Sie schnelle Frühstückssemmeln aus drei Zutaten.

Frische Semmeln sind das Highlight auf dem Frühstückstisch. Leider steht zwischen Ihnen und diesem Genuss meist ein Besuch beim Bäcker. Wenn Sie das Haus nicht verlassen wollen, müssen Sie selbst Semmeln backen und mit diesem einfachen Rezept geht das viel schneller als Sie denken - besonders. wenn Sie den Pfannen-Tipp am Ende ausprobieren!

Keine Wartezeit für diese Semmeln

Normalerweise braucht man für Bäckersemmeln auch nur drei Zutaten - Mehl, Wasser und Hefe. Eventuell kommt noch Backmalz dazu, das ist aber kein Muss. Die "Schwierigkeit" beim Backen mit Hefe besteht darin, dass Sie etwas Zeit einplanen müssen. Bis zu2,5 Stunden Ruhezeit sind in der Regel nötig, das heißt Sie müssen schon früh beginnen, wenn Sie Ihre Semmeln zum Frühstück genießen wollen. Es gibt aber Alternativen ohne Hefe wie dieses Rezept, die Ihnen viel Arbeit und Zeit sparen.

Diese Zutaten brauchen Sie für die schnellen Frühstückssemmeln

1 Becher griechischer Joghurt (200 g)

200 g Mehl

2 TL Backpulver*

Gleich weiterbacken: Brot einfach im Topf backen - Schlauer Tipp für Anfänger

So backen Sie die schnellen Frühstückssemmeln

Heizen Sie den Backofen auf 200 Grad vor*. Schütten Sie den Joghurt in eine Schüssel und bewahren Sie den Becher auf. Den Becher füllen Sie nun bis zum Rand mit Mehl. Vermischen Sie das Mehl in einer zweiten Schüssel mit dem Backpulver. Der Joghurt hat in der Regel genügend Geschmack, Sie können aber noch mit einer Prise Salz nachhelfen. Verkneten Sie nun das Mehl mit dem Joghurt zu einem Teig - per Hand oder mit dem Knethaken des Handrührgeräts. Wenn er zu feucht und klebrig ist, können Sie noch ein wenig Mehl dazugeben. Formen Sie mit bemehlten Händen aus dem Teig drei bis vier Semmeln und platzieren Sie diese auf einem mit Backpapier* ausgelegten Backblech. Nun müssen Sie die Semmeln nur noch etwa 20 Minuten backen, bis sie eine goldene Farbe angenommen haben und schön knusprig sind.

Essen Sie die Semmeln am besten noch warm und frisch. Zum Aufbewahren eignen sie sich nicht so gut, aber da sie so schnell gemacht sind, müssen Sie die Semmeln ja auch nicht auf Vorrat backen.

Tipp: Statt Ofen einfach Pfanne benutzen

Wenn Sie für die Semmeln nicht extra den Ofen anheizen wollen, können Sie sich auch ganz einfach in der Pfanne braten. Streichen Sie dazu eine Pfanne dünn mit Öl aus und platzieren Sie die Semmeln darin. Drücken Sie sie ein wenig platt und braten Sie sie dann von beiden Seiten bei geringer bis mittlerer Hitze, bis sie goldbraun sind. So werden die Semmeln von außen schön knusprig und bleiben innen saftig.

Lesen Sie auch: So backen Sie auch ohne Hefe ein leckeres Brot

ante

