Diesen vermeidbaren Fehler machen viele beim Fleischbraten - Sie auch?

Besser vermeiden

+ © picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Fleisch braten, aber richtig. © picture alliance/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Das Kochen von Fleisch will gelernt sein, wenn man nicht gerne etwas isst, das mehr einer Schuhsohle als zartem Filet gleicht. Eines sollten Sie dabei beachten.

Kochexperten warnen davor, gekühltes Fleisch für Schnitzel* & Co. in die heiße Pfanne zu geben und direkt zu braten.

Stattdessen sollten Sie dafür sorgen, dass das Fleisch vor dem Braten die perfekte Temperatur erlangt .

. Welche das ist und was Sie dabei noch beachten müssen, lesen Sie im Überblick.

Die richtige Fleischtemperatur: Auf diese Dinge sollten Sie vor dem Braten achten

Sie sollten niemals gekühltes Fleisch in eine heiße Bratpfanne geben. Das hat folgenden Grund: Das gekühlte Fleisch lässt auch die Pfanne abkühlen. Dadurch setzt das Fleisch Säfte frei. Das Fleisch wird dadurch schnell trocken und kann ungenießbar sein.

Auch sollten Sie es vermeiden, kühles Fleisch in eine kalte Pfanne zu legen und diese dann erst zu erhitzen. Denn auch dabei kann das Fleisch sehr trocken werden und herrliche Aromen verlieren.

Lesen Sie hier: Auf Vorrat: Machen Sie auch diesen gefährlichen Fehler, wenn Sie Hackfleisch einfrieren?

Es empfiehlt sich stattdessen, das Fleisch vor dem Braten auf Raumtemperatur zu bringen. Fleisch sollte ca. 20 Minuten vor dem Braten aus dem Kühlschrank genommen werden. Bei gefrorenem Fleisch ist die Zeitspanne entsprechend länger.

Wenn Sie beispielsweise Rindersteak oder Lamm braten, sollten Sie also das Fleisch auf Raumtemperatur bringen und dieses in der heißen Pfanne anbraten. Geben Sie dazu eine dünne Schicht Pflanzenöl dazu, damit das Fleisch nicht an der Pfanne kleben bleibt. Wenn das Öl sich leicht wellt, können Sie das Fleisch dazugeben. Warten Sie aber nicht so lange, bis das Öl raucht. Dann ist es zu heiß und kann wiederum gute Aromen zerstören.

Auch interessant: Diese sieben Tricks sollte jeder Grill-Meister kennen.

sca

Pfeifen Sie auf das MHD: So erkennen Sie, ob ein Lebensmittel verdorben ist Zur Fotostrecke

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.