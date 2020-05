Essen Sie Ihre Eiscreme besser nie wieder direkt aus der Packung

Machen Sie es besser!

Sie kaufen Eiscreme und naschen davon - und zwar direkt aus der Packung. Warum Sie das besser vermeiden sollten, erfahren Sie hier.

Kennen Sie das Szenario? Und haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, woher diese lästigen Eiskristalle kommen - und wie Sie Gefrierbrand vermeiden können? Dann haben wir ein paar Tipps für Sie.

So vermeiden Sie Eiskristalle und Gefrierbrand auf Ihrer Eiscreme

Gefrierbrand auf der Eiscreme entsteht dann, wenn die Packung an der wärmeren Luft - außerhalb der Gefriertruhe - steht. Dabei schmilzt dann immer die obere Schicht. Der Grund dafür ist, dass das verdunstete Wasser im geschmolzenen Eis wieder gefriert. Dadurch bilden sich die kleinen und vor allem unerwünschten Eiskristalle. Eiskristalle sind an sich nicht schlimm für die Gesundheit, jedoch wird der Genuss dadurch merklich verringert.

Wie Sie die Eiskristalle verhindern können? Das ist ganz einfach: Indem Sie die Eispackung statt mit dem Deckel nach oben kopfüber im Gefrierschrank aufbewahren. So tropft das Eis, wenn es schmilzt, auf den Deckel, auf dem die Eiscreme-Packung steht. So verhindern Sie die Bildung von Eiskristallen. Übrigens: Machen Sie diese Fehler beim Einfrieren, schmeck Ihr Essen nach dem Auftauen nicht.

Zudem sollten Sie Ihre Eiscreme nicht mehr direkt aus der Packung essen. Der Grund dafür hängt wieder mit den Eiskristallen zusammen: Je länger das Eis außerhalb der Gefriertruhe ist, desto mehr schmilzt davon und desto eher bildet sich Gefrierbrand.

Löffeln Sie sich also stattdessen immer die Eiskugeln aus der Packung in eine Schüssel und stellen Sie die Eiscreme wieder zurück in die Gefriertruhe. So vermeiden Sie die Bildung von Eiskristallen auf Ihrer Eiscreme und haben auch viel länger etwas davon.

