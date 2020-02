Endlich eine Lösung! So einfach bleibt die Gurke im Kühlschrank länger frisch

Tipp

Meist schneidet man die Gurke an und der Rest verschrumpelt dann in Rekordzeit im Kühlschrank. Kennen Sie das Problem? Dann brauchen Sie diesen einfachen Trick!

Kaum jemand verbraucht eine Gurke sofort. Meist schneiden wir ein Stück ab und legen den Rest in den Kühlschrank. Beim nächsten Mal müssen wir dann das angetrocknete Stück großzügig abschneiden, um an den saftigen Rest zu gelangen. Und so geht es jedes Mal.

Dabei verschwenden wir nicht gerade wenig wertvolle Gurkenmasse. Das ist jetzt nicht unbedingt ein finanzieller Verlust, aber durchaus ärgerlich. Gut, dass es einen Trick gibt, der mit dem unnötigen Wegschneiden Schluss macht.

Mit Zahnstochern gegen trockene Gurke

Sie brauchen nur zwei Zahnstocher. Ja, mehr ist nicht nötig für diese simple aber geniale Lösung. Und so funktioniert's:

Schneiden Sie das erste Stück der Gurke ab. Stecken Sie zwei Zahnstocher hinein. Schneiden Sie nun so viel von der restlichen Gurke ab, wie Sie essen möchten. Stecken Sie danach den Anfang der Gurke mithilfe der Zahnstocher wieder am Gurkenrest fest. Die Schnittkanten sind nun luftgeschützt und befeuchten sich gegenseitig.

Sie müssen also beim nächsten Mal kein angetrocknetes Stück wegschneiden.

