Bild vom Trödel ist mehrere Hunderttausend Dollar wert: So gehen Sie auf dem Flohmarkt richtig vor

Von: Clara Kistner

Wer sich gerne durch Flohmarkt-Kisten wühlt und in Trödelläden stöbert, weiß: Es braucht meist kein geschultes Auge, um Ramsch von guten Funden unterscheiden zu können.

Für wahre Schätze muss man sich jedoch wirklich gut auskennen, um zu wissen, worauf zu achten ist. Oder man hat einfach Glück und greift aus anderen Gründen unwissend nach einem kleinen Vermögen. So ging es einer Dame im US-Bundesstaat New Hampshire. Wie der Boston Globe schreibt, fiel der Amerikanerin in einem unscheinbaren Trödelladen ein jahrzehntelang verschollenes Kunstwerk in die Hände.

Günstiger Trödel-Fund entpuppt sich als wertvolles Kunstgemälde

Ursprünglich auf der Suche nach einem Bilderrahmen wurde die Amerikanerin in einem Trödelladen fündig. Für vier US-Dollar (umgerechnet weniger als vier Euro) kaufte die Dame schließlich einen Bilderrahmen, samt Bild. Unwissend über den hohen Wert das eben erworbenen Gemäldes, hängte sie es einige Zeit in ihrem Schlafzimmer auf, um es später im Schrank aufzubewahren.

Was für viele auf den ersten Blick nur wie alter Ramsch aussieht, könnte sich bei genauerem Betrachten als wertvolle Antiquität entpuppen. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago

Da sie die Signatur auf dem Gemälde nicht entziffern konnte, unternahm sie vorerst keine Verkaufsmaßnahmen oder ähnliches. Einige Jahre später erst suchte sie in einer Facebook-Gruppe für unbekannte Dachbodenfunde („Things Found in Walls“) nach Antworten. Nachdem Nutzer reagierten und die Amerikanerin an einen Experten weiterleiteten, konnte das Bild schließlich als ein für 80 Jahre lang verschollenes Kunstwerk des berühmten amerikanischen Malers N. C. Wyeth (1882-1945) identifiziert werden.

Im Auktionshaus Bonhams Skinner, in dem das Gemälde im September versteigert werden soll, rechnen Experten mit einem Verkaufspreis von 250.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 232.000 Euro), wie die Bild berichtete.

Erfolgreich kaufen auf dem Flohmarkt

Bevor Sie sich auf den Weg zum Flohmarkt machen, schadet es nicht, sich zu informieren, was dort primär angeboten wird. Handelt es sich also um einen Kleiderflohmarkt mit rarer Vintage-Mode oder einen Antiquitätenmarkt mit wertvollen Münzen und Bildern? Dementsprechend können Sie sich vorab schon überlegen, wonach Sie besonders Ausschau halten.

Anschließend sollten Sie abwägen, ob Sie früh kommen möchten, um noch das gesamte Angebot der Händler sichten zu können, oder erst kurz vor Schluss. Wer spät kommt, verpasst wahrscheinlich den ein oder anderen guten Fund, kann aber höchstwahrscheinlich zu günstigen Preisen abräumen. Denn wenige Verkäufer nehmen ihre ausrangierten Dinge gerne wieder mit nach Hause.

Beim Stöbern selbst empfiehlt es sich, genügend Zeit mitzubringen. So können Sie sich in Ruhe umgucken, den genauen Zustand der Ware prüfen und eventuell nach dem Wert der Antiquitäten googeln. Außerdem sollten Sie sich ein umfassendes Bild des gesamten Marktes machen, um die Angebote diverser Verkäufer miteinander vergleichen zu können. Auch das richtige Verhandeln will gelernt sein und gehört beim Flohmarkt einfach mit dazu.