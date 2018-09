Weist Ihre 2-Euro-Münze diese Merkmale auf? Dann sind satte 80.000 Euro drin

Es scheint, als ob 2-Euro-Münzen auf eBay unter Sammlern besonders begehrt sind. Immer wieder scheinen sie richtig abzuräumen. So wie auch dieses seltene Exemplar.

Diese 2-Euro-Münze muss es wohl "in sich haben" - schließlich soll es sich hierbei laut dem Verkäufer auf eBay um ein ganz besonderes, "seltenes Stück" handeln. Der Grund dafür: Das Geldstück, das aus einer Prägestätte in Deutschland stammt und auf 2011 datiert ist, soll schließlich eine Fehlprägung sein.

2-Euro-Münze weist vier Makel auf, die sie besonders selten machen sollen

Allerdings weist es dem Verkäufer zufolge nicht nur einen, sondern gleich vier Makel auf. Diese zählt er in der Beschreibung auf:

Die Sterne gehen in den Pillenkern über.

Die Pille ist nicht mittig.

Der Reichsadler hat zwei Zungen.

Die Randschrift ist verzogen und nicht mittig.

Diese vier "Varianten", wie der Auktionär sie nennt, hat er auch in mehreren Bildern auf dem Online-Marktplatz festgehalten und mit entsprechenden Pfeilen markiert. Diese akribische Arbeit will er allerdings auch belohnt wissen: So fordert er für das gute Stück fast 80.000 Euro! Ob er am Ende einen Abnehmer dafür finden wird?

