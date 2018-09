Tumblr-User packt aus: Das bedeutet es wirklich, eine Milliarde Dollar zu besitzen

Reich zu sein, heißt für viele, für immer sorglos zu leben und in Luxus zu schwelgen. Dennoch ist so viel Geld oft zu abstrakt, um es zu begreifen. Ein User klärt jetzt auf.

Wenn Sie eine Milliarde Euro im Lotto gewinnen würden, was würden Sie damit tun? Viele sind bei solch einer Frage schnell überfragt und müssen erst mal überlegen. Nach einiger Zeit kommen dann so gängige Antworten wie "sich ein Haus kaufen", "ein neues Auto" oder auch "ich wollte schon immer mal eine Weltreise machen".

Tumblr-User klärt Normalverdiener auf, was man sich alles als Milliardär leisten kann

Doch kaum ein Normalsterblicher weiß, was es wirklich heißt, Milliardär zu sein. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat sich jetzt ein Tumblr-User namens "The Last Meme Era" dazu berufen gefühlt, in einem Post darüber auszupacken, was es bedeutet, eine Milliarde zu besitzen.

Im Interview mit dem Magazin Bored Panda erklärt er seine Idee dahinter: "Im Grunde bin ich davon ausgegangen, dass die meisten Leute wahrscheinlich gar keine richtige Vorstellung davon haben, was eine Milliarde Dollar eigentlich ist. Und dass, wenn ich es so erkläre, dass es leicht zu verstehen ist, die Leute geschockt wären, wie reich eigentlich die Superreichen in der Welt sind. Hoffentlich kann ich damit die Leute dazu bewegen, sich gesellschaftlich mehr einzubringen, wenn sie ein besseres Bild darüber bekommen, wie in der Gesellschaft ökonomische Ressourcen aufgeteilt sind."

Ob riesige Yachten, schnelle Autos oder sogar ein gesamtes Land - sein Post soll zeigen, was es wirklich bedeutet, zum einen Prozent der Superreichen zu gehören. So schreibt "The Last Meme Era" in seinem Post, dass er verstehen könne, dass eine Milliarde Dollar in Händen zu halten, für einige viel zu abstrakt sei, um sich das überhaupt vorstellen zu können. Daher macht er auf seinem Tumblr-Blog einen konkreten Vorschlag, was man mit so viel Geld anstellen könnte:

Bugattis, 92 Meter lange Yachten und ein eigener Fußballclub - so verprassen Sie eine Milliarde Dollar

"Zuerst erwerben Sie ein Mega-Anwesen, mit Imax-Heimkino, eine Bowling-Bahn und einen eigenen Spa-Bereich. Kostenpunkt: 4,6 Millionen Dollar. Dieses kaufen Sie schließlich in jedem Land in Europa. Das macht also insgesamt stolze 50 Luxus-Anwesen. Um zwischen all den Häusern hin- und her fahren zu können, kauft man sich das schnellste, für die Straße zugelassene Auto der Welt: einen Bugatti Veyron Super Sport. Dieser schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 408 Kilometer pro Stunde und beschleunigt von null auf 96 Kilometer pro Stunde in gerade mal 2,5 Sekunden. Kostenpunkt: 2,5 Millionen Dollar.

Vom Bugatti kaufen sie zwölf Stück - rein zur Vorsorge. Aber auch ein Privatjet darf in der Sammlung nicht fehlen, daher erwerben Sie einen Embraer Lineage 1000. In den Flieger passen 19 Passagiere rein und kostet satte 53 Millionen Dollar. Doch auch zu Wasser wollen sie vorankommen - das geht am besten mit einer eigenen Yacht. Die 'Tatoosh' ist 92 Meter lang und ist damit sogar länger als ein Fußballfeld. Dafür muss man mit 369 Millionen Dollar auch mächtig in die Tasche greifen.

Neben Immobilien oder Fußballclubs legen viele Milliardäre ihr Geld auch gerne in Kunstobjekte an. Wer einen teuren Geschmack hat, kann sich dann Monets sowie Van Gogh's teuerstes Gemälde für 90 bzw. 151 Millionen Dollar leisten. Da aller guten Dinge immer drei sind, macht es daher Sinn, noch ein weiteres Gemälde für - sagen wir mal - 65 Millionen Dollar zu erwerben.

Am Ende bleiben noch zwölf Millionen Dollar übrig - immer noch einen Großteil mehr, als der US-Durchschnittsbürger mit Bachelor- oder einem höherwertigen Abschluss im Leben je verdienen wird. Sie könnten trotz all dieser horrenden Anschaffungen sehr gut leben und müssen sich nie mehr Gedanken machen, je wieder arbeiten zu gehen.

Wer diesen Gedankengang weiterspinnen möchte: Der reichste Mensch der Welt war über viele Jahre Microsoft-Gründer Bill Gates. Sein Vermögen wird auf 92 Milliarden Dollar geschätzt ...

