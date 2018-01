Sehen Sie dieses Detail auf Fünf-Euro-Schein, kassieren Sie 700 Euro

Fehldrucke, besondere, falsche oder gar keine Seriennummern: Unter Sammlern sind manche Euroscheine heiß begehrt - und die lassen sie sich auch viel kosten.

Fehldrucke sind im Gegensatz zu Falschgeld unbeabsichtigt - und sehr selten zu finden. Doch genau diese Rarität macht sie so besonders - und lässt ihren Wert oftmals immens ansteigen. Nicht selten belaufen sich die Summen, die Sammler für sie ausgeben, sogar weitaus über ihren tatsächlichen Wert.

Fünf-Euro-Schein ist "falsch" - und dennoch echtes Geld wert

So können Sie sich glücklich schätzen, wenn Sie zufällig einen der begehrten "falschen" Euroscheine in Händen halten. Schließlich zahlen Ihnen Liebhaber auf Online-Marktplätzen wie eBay & Co. nur zu gerne bis zu hunderte Euro dafür. So auch bei diesem Fünf-Euro Schein.

Bei ihm handelt es sich ebenfalls um einen (einzelnen) Fehldruck aus Italien - das Euro-Symbol sowie das Wertzeichen stehen auf dem Kopf und sind somit verkehrt herum auf dem goldglänzenden Iriodin-Perlglanzstreifen abgebildet. Außerdem soll Letzterer entgegengesetzt aufgedruckt worden sein.

So viel verlangt der Händler für seinen "falschen Fünfer"

Für sein "einzigartiges Sammlerstück" verlangt der Verkäufer auch einen stolzen Preis: 699 Euro soll das gute Stück kosten, inklusive drei Euro Versandkosten. Wenn Sie also ebenfalls so viel abstauben wollen, sollten Sie wohl schnell die Fünf-Euro-Scheine in Ihrer Geldbörse checken.

