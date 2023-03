Schleich-Tiere als Geldanlage? „Super-Beagle“ kann für 150 bis 250 Euro verkauft werden

Von: Anna Heyers

Schleich-Tiere kennen die meisten Menschen wohl eher als Kinderspielzeug. Doch in manchen Fällen könnte das ein oder andere Exemplar durchaus eine wertvolle Angelegenheit sein – und eine mögliche Geldanlage?

Kennen Sie Schleich-Tiere? Damit sind in diesem Fall keine echten Tiere, die auf leisen Pfoten Wald und Wiesen unsicher machen, gemeint. Es geht um eines der beliebtesten Kinderspielzeuge überhaupt. Die Figuren der Marke Schleich sind detailliert und unfassbar vielseitig. Über die normalen Haus- und Bauernhoftiere geht es über Bewohner von Savannen und Regenwäldern weiter bis zu Bewohnern der Tiefsee oder gar der Vergangenheit. Ganz egal, ob Ihr Nachwuchs also Dinosaurier-Fan ist oder doch lieber die Kühe auf der Spielweide zählt: Seinen Liebling findet garantiert jeder unter den Schleich-Tieren. Und einige Exemplare, ganz ähnlich wie manche Münzen, erreichen in Sammlerkreisen sogar Höchstpreise.

Schleichtiere, wie z.B. Löwen-Figuren, sind wohl in den meisten Kinderzimmern zu finden. © Schleich

Das erste Mal kamen die Figuren der Marke Schleich in den 1960er-Jahren auf den Markt und sind seitdem ein echter Kassenschlager. Je nachdem, wie viele Tierchen das eigene Kind möchte, können die Figürchen aber schnell ins Geld gehen. Auf Verkaufsportalen wie Ebay und Co. bekommt man sie in der Regel schon zwischen fünf und zehn Euro – und hat nicht nur gespart, sondern auch ganz nebenbei noch was im Sinne der Nachhaltigkeit getan.

Einige Tierchen erreichen jedoch – gerade in Sammlerkreisen – Höchstpreise. Sie können für Beträge zwischen 150 und 250 Euro verkauft werden – je nach Zustand und aktuellem Angebot. Am wertvollsten bis jetzt ist eine Beagle-Figur (in Fachkreisen auch Super-Beagle genannt), die zwischen 1995 und 97 produziert und schwarz-weiß bemalt wurde.

Übrigens: Bei Ebay müssen private Verkäufer künftig keine Gebühren mehr zahlen. Vorsicht ist hingegen bei Ebay-Kleinanzeigen und Co. geboten: Werden künftig mehr als 30 Artikel im Jahr verkauft oder in Summe mehr als 2.000 Euro eingenommen, werden diese Informationen von der Plattform an die Finanzbehörden weitergegeben.

Schatz im Kinderzimmer? Weitere wertvolle Schleich-Tiere

Neben der Hunde-Figur sind allerdings auch noch andere Schleich-Tiere in Sammlerkreisen gefragt:

WWF-Collektion: Laut Chip kann man bis zu 150 Euro für Figuren dieser Art verlangen. Merkmal hier: Holzsockel mit Plakette, auf die der wissenschaftliche Artenname steht.

Laut Chip kann man bis zu 150 Euro für Figuren dieser Art verlangen. Merkmal hier: Holzsockel mit Plakette, auf die der wissenschaftliche Artenname steht. Pino-Hengst: Das Pferd mit alter Bemalung bringt bis zu 160 Euro ein. Merkmal hier: etwa elf Zentimeter groß, verwaschene, nicht abgegrenzte Bemalung.

Das Pferd mit alter Bemalung bringt bis zu 160 Euro ein. Merkmal hier: etwa elf Zentimeter groß, verwaschene, nicht abgegrenzte Bemalung. Authentics-Kollektion: Laut Chip nicht von Schleich produziert, aber vertrieben. Je nach Zustand kann man bis zu 50 Euro verlangen. Merkmal hier: Vergleichsweise „plumpes“ Aussehen, zwischen fünf bis sieben Zentimeter groß.

Verkaufen lassen sich die Figuren in entsprechenden Gruppen, zum Beispiel bei Facebook, oder auch bei Online-Auktionen. Wichtig ist aber immer: Nur Figuren in einwandfreiem Zustand erreichen die besten Preise. Wer seine Schleich-Tiere verkaufen möchte, sollte sie vorher immer reinigen, etwa mit einer alten Zahnbürste und Spülmittel. Tipp: Ist der Schleich-Aufkleber noch dran, können höhere Preise winken.