Strom- und Gasanbieter haben Preisbremsen-Rabatt teils nicht an Kunden weitergegeben: Das können Sie jetzt tun

Wer seit dem 1. März 2023 nicht weniger für Strom und Gas bezahlt hat, sollte unbedingt prüfen, ob die Energiepreisbremse angewandt wurde. Was Sie tun können.

In den letzten Monaten wurde alles teurer. Davon wurden auch die Energiepreise nicht verschont. Damit Verbraucher sich hier nicht in Unkosten stürzen, hat die Bundesregierung die Strom- und Gaspreisbremse ins Leben gerufen. So sollten mit dem Startdatum 1. März eine Kilowattstunde Strom maximal 40 Cent und eine Kilowattstunde Gas maximal zwölf Cent kosten.

Eine Änderung, die für manche Verbraucher ein Sparpotenzial von bis zu 926 Euro im Jahr bedeuten könnte. Inzwischen sinken die Energiepreise zum Glück wieder, aber laut Finanztip hat nicht jeder Anbieter den Rabatt an seine Kunden weitergegeben. Hier vier häufige Ursachen und Lösungsansätze für Verbraucher.

Preisbremsen-Rabatt wurde teils nicht an Kunden weitergegeben

Zahlreiche Verbraucher wandten sich mit Beschwerden über die nicht angewendete Preisbremse oder jegliches Fehlen von entsprechender Kommunikation unter anderem an das Team von Finanztip. Wichtig hier zu wissen: Laut Verbraucherzentrale sind die Lieferanten dazu verpflichtet, ihre Kundinnen und Kunden über die Preisbremse zu informieren.

„Bei Gas und Wärme hat der Lieferant vor dem 1. März 2023 zumindest die bisherige und neue Höhe des Abschlags, die aktuell vereinbarten Preise sowie den Referenzpreis, die Höhe des Entlastungskontingents, die Höhe des Entlastungsbetrags und bei Gas auch dessen Verteilung auf die Abschlagszahlungen mitzuteilen“, schreibt die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage zu dem Thema. Und weiter: „Die Berücksichtigung der Entlastungsbeträge und die Informationsschreiben sind keine Preisänderungen oder Preisänderungsmitteilungen.“ Daraus ergebe sich also kein Sonderkündigungsrecht. Lieferanten dürften aber genauso wenig einfach neue Preise mitteilen: „Für eine wirksame Preisänderung müssen eine Reihe von Voraussetzungen und formalen Anforderungen erfüllt sein.“

Fall 1: Abschläge weiterhin hoch, keine Preisbremse, keine Informationen – was tun?

Eigentlich müssten Sie von der Preisbremse profitieren, aber Ihre Abschläge haben sich nicht verändert? Laut Finanztip ist das, inklusive des nicht erhaltenen Infoschreibens, mit Abstand die häufigste Beschwerde der Verbraucher.

In diesem Fall gilt es, beim Anbieter eine Beschwerde einzureichen. Dieser hat dann einen Monat Zeit, um das Problem zu lösen. Ist keine Einigung möglich, oder er ignoriert die Post, hilft die Schlichtungsstelle Energie.

Fall 2: Sie zahlen aktuell keine Abschläge, aber Infos und Preisbremse gab es nicht

Hat Ihr Anbieter es seit März nicht geschafft, die Preisbremse einzuberechnen? Dann hat er vielleicht auch keine Abschläge eingezogen.

Gehen Sie hier wie im ersten Fall vor und beschweren Sie sich direkt bei Ihrem Anbieter. Zusätzlich sollten Sie aber auch mit einer Nachzahlung rechnen.

Fall 3: falsche Verbrauchsprognose als Berechnungsgrundlage

Als Basis für die Preisbremsen sollten die Energieverbräuche des Vorjahres herangezogen werden. Wenn man allerdings lange nicht in der Wohnung war, gerade erst eingezogen ist oder eine Wärmepumpe installieren ließ, ist das etwas komplizierter.

Ist der Verbrauch falsch geschätzt worden, ist die Verbraucherbeschwerde eine gute Option, um dies zu klären und korrigieren zu lassen. Netzbetreiber und Anbieter sind nämlich dazu verpflichtet, außergewöhnliche Situationen bei ihrer Berechnung zu berücksichtigen.

Fall 4: bei Wechsel des Anbieters keine Preisbremse

Wer den Anbieter kürzlich gewechselt hat, bekommt nicht unbedingt sofort die Preisbremse. In der Regel verlangt der neue Anbieter einen Nachweis über die letzten Verbräuche.

Hier hilft eine Kopie der letzten Abrechnung vom alten Lieferanten. Die in der Kopie enthaltende Information zum Jahresverbrauch ist die Basis für den neuen Strom- oder Gasanbieter und seine Berechnung des Preisbremsen-Rabatts. Er muss ihn für alle Monate ausbezahlen, die Sie in diesem Jahr bei ihm waren. Tut er das nicht, beschweren Sie sich beim Anbieter (siehe Fall 1).