In Deutschland wohnen, im Nachbarland arbeiten – wo lohnt sich das?

Grenzüberschreitend zu arbeiten, kann sich lohnen. Die Verdienstmöglichkeiten in der Schweiz, in Österreich und Luxemburg locken Deutsche.

Der Personalmangel in Deutschland ist kein länderspezifisches Problem. Auch in den Nachbarländern der Bundesrepublik mangelt es teilweise an Arbeitskräften. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es manche Personen mit Wohnsitz in Deutschland in die Grenzgebiete zieht, um dort ihre Brötchen zu verdienen. Doch in welchen Ländern lohnt sich das überhaupt? Eine mehrheitlich deutschsprachige Auswahl.

Arbeiten im Ausland: Schweiz

Merkur.de verglich die möglichen Gehälter von Kassenkräften in Deutschland und der Schweiz. Dabei zeigte sich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz bis zu 4.700 Euro verdienen (4.762 Franken) können. In Bayern erhalten Mitarbeitende an der Kasse nach Tarif bis zu 2.836 Euro.

Doch das Leben in der Schweiz bringt natürlich auch höhere Lebenshaltungskosten mit sich. Mietpreise und Lebensmittelkosten sind oft deutlich teurer als in Deutschland. Lediglich Grenzpendler haben hier also Vorteile – wie es dann mit den Steuern läuft, zeigen wir später.

In Deutschland wohnen, in Österreich arbeiten

Die Verdienstmöglichkeiten in Österreich sind im Vergleich zu Deutschland wettbewerbsfähig. Je nach Region (und Lebensstil) sind die Lebenshaltungskosten relativ ähnlich. Ein weiterer Vorteil: die kulturelle Ähnlichkeit und die Nähe zur Heimat. Das erleichtert die Anpassung. Ob es sich steuerlich lohnen würde, lesen Sie am Ende des Artikels. Dann gehen wir auf die Unterschiede zwischen Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt ein.

Arbeiten in einem Nachbarland: Luxemburg

Luxemburg ist für sein starkes Finanzwesen und seine internationale Ausrichtung bekannt. Es ist ein attraktiver Arbeitsmarkt für Fachkräfte, insbesondere in den Bereichen Finanzen, IT, Recht und Beratung. Die Löhne in Luxemburg sind in der Regel überdurchschnittlich hoch, das Steuersystem kann für Arbeitnehmende vorteilhaft sein. Die Lebenshaltungskosten sind jedoch auch hier höher als in Deutschland, speziell in der Hauptstadt Luxemburg-Stadt.

Steuerliche Aspekte bei der Arbeit im Ausland

Je nach Land und persönlicher Situation können sich die steuerlichen Regelungen erheblich unterscheiden. Dadurch schmelzen etwaige höhere Löhne schnell dahin. Grundsätzlich gilt das Besteuerungsrecht für Einkommen aus unselbstständiger Arbeit in dem Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Das bedeutet, wenn Sie im Ausland arbeiten, unterliegen Ihre Einkünfte in der Regel der Steuerpflicht in diesem Land. Doch es gibt Ausnahmen und Doppelbesteuerungsabkommen, die eine doppelte Besteuerung verhindern sollen. Wer regelmäßig nach Deutschland zurückkehrt, ist steuerrechtlich ein sogenannter Grenzgänger. Dann gelten andere Regeln. In der Schweiz etwa zahlen Grenzgänger Einkommensteuer in Deutschland, die Schweiz behält allerdings die sogenannte Quellsteuer ein. Diese wird auf die Steuer in Deutschland angerechnet.

In Österreich gilt das bereits erwähnte Doppelbesteuerungsabkommen, ebenso in Luxemburg. So soll vermieden werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr Einkommen doppelt versteuern müssen. Für Grenzgänger gelten auch hier spezielle Regeln. Wer in Österreich arbeitet und in Deutschland lebt, muss gleichzeitig in einer sogenannten Grenzzone leben und arbeiten. Dann bleibt die Einkommensteuer in Deutschland.

