Steuerfreies Geld verdienen – vier Nebenjobs, die gemeinsam mehr als 4.000 Euro im Jahr bringen können

Von: Anna Heyers

Abseits 40-Stunden-Woche gibt es noch andere Arbeitsmodelle, die ein wenig Geld in die Haushaltskasse bringen. Mit den folgenden vier Nebenjobs können Sie insgesamt bis zu 4.400 Euro verdienen.

Den Überblick über sein Vermögen zu behalten, fällt nicht jedem Menschen gleich leicht. Aber egal, ob das jetzt mit dem klassischen Haushaltsbuch oder der Umschlag-Methode von Oma passiert, häufig fallen hier und da Geldlücken auf. Vor allem dann, wenn man nicht 40 Stunden in der Woche arbeitet. Zum Glück gibt es aber einige Nebenjobs, die die finanzielle Situation entspannen können. Vier davon, die insgesamt bis zu 4.400 Euro im Jahr bringen können, stellen wir Ihnen hier vor.

1. Nebenjob: Übungsleiterin oder Übungsleiter, z.B. im Verein

Die Position eines Übungsleiters darf nur als Nebentätigkeit ausgeführt werden, also maximal ein Drittel der Zeit eines vergleichbaren Vollzeitjobs in Anspruch nehmen, dann gibt es die sogenannte Übungsleiterpauschale. Das ist eine steuerfreie Vergütung bis zu 3.000 Euro. Für einen Übungsleiter typische Tätigkeiten sind zum Beispiel:

Chorleiter oder Dirigent bei Musik- oder Gesangsvereinen

Dozententätigkeit an Volksbildungswerken

Künstlerische Tätigkeiten wie Musizieren oder Singen

Pfleger oder Erzieher

Rettungssanitäter (wenn Voraussetzungen nach § 3 Nr. 26 EStG erfüllt)

Trainer bei Fußballvereinen

Die Rolle eines Übungsleiters ist auch dann möglich, wenn man arbeitslos oder -suchend ist oder etwa studiert.

2. Nebenjob: sich im Ehrenamt engagieren

Neben der Übungsleiterpauschale gibt es auch die Ehrenamtspauschale, die 840 Euro pro Jahr beträgt. Sie ist ebenfalls steuerfrei und kann mit der Übungsleitung kombiniert werden. So könnte man in einem Verein etwa die Rolle des Kassenwarts übernehmen (Ehrenamt) und damit 840 Euro im Jahr hinzuverdienen, sowie die Rolle des Trainers (Übungsleiter).

Damit beide Pauschalen anerkannt werden, müssen sie allerdings vom Verein getrennt überwiesen werden. Passiert dies nicht, kann es sein, dass man über den Freibetrag kommt und das Geld versteuern muss.

Eine Option, sich im Ehrenamt zu engagieren, ist z.B. die Mitarbeit bei der Tafel Deutschland e.V. (hier: Tafel Frankenthal). © Ute Grabowsky/photothek.net/Imago

3. Nebenjob: Schöffin oder Schöffe bei Gericht

Ein Schöffe ist ein ehrenamtlicher Richter bei Strafprozessen, der für fünf Jahre gewählt wird. Er wird vereidigt, darf nicht jünger als 25 und nicht älter als 70 Jahre sein und muss in der Gemeinde wohnen, die er vertritt. Juristische Kenntnisse sind hingegen nicht erforderlich. In der Regel wird ein Richter von zwei Schöffen unterstützt, sie sollen ihm dabei helfen, ein lebensnahes Urteil zu fällen.

Für diese Arbeit bekommen Schöffen einen Stundenlohn von sieben Euro. Kommen sich regulärer Job und Schöffendienst in die Quere, wird der reguläre Bruttostundenlohn der Anstellung ausgezahlt (max. 29 Euro/Stunde). Wichtig hier: Der Arbeitgeber muss den Schöffen für Verhandlungen freistellen, es gibt aber maximal zwölf Verhandlungstage im Jahr.

Beispielrechnung für Schöffinnen und Schöffen Sieben Euro pro Stunde: sechs Stunden pro Sitzung x zwölf Sitzungen im Jahr = maximal 504 Euro 29 Euro pro Stunde: sechs Stunden pro Sitzung x zwölf Sitzungen im Jahr = maximal 2.088 Euro

Wichtig zu wissen: Die sieben Euro sind steuerfrei, die 29 Euro nicht.

4. Nebenjob: Wahlhelferin oder Wahlhelfer in der eigenen Gemeinde

Für Wahlhelfer gibt es als Aufwandsentschädigung das sogenannte Erfrischungsgeld. Die Höhe ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. So kann man als Wahlvorstand in Berlin 120 Euro (Urnenwahllokal) oder 100 Euro (Briefwahllokal) bekommen, in Hamburg bekommen einfache Wahlhelfer zehn Euro (vorher 30 Euro) pro Einsatztag, in Mecklenburg-Vorpommern liegt das Erfrischungsgeld zwischen 21 und 45 Euro (abhängig vom Wahlkreis). Bonuspunkt bei der Wahlhelfer-Position: Man macht etwas für die Demokratie.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

Sorge für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl

Überprüfung der Wahlscheine und Wahlberechtigung

Ausgabe des Stimmzettels

Ggf. Hilfeleistung bei Stimmabgabe von Wählern mit Behinderung

Zählung der Wähler/Stimmen

Mögliche Gesamtsumme bei allen Nebenjobs

Wer alle genannten Nebenjobs ausführt, kann im Jahr einen finanziellen Bonus von mehr als 4.000 Euro herausholen:

504 Euro als Schöffe

3.000 Euro als Übungsleiter

840 Euro im Ehrenamt

macht zusammen 4.344 Euro (steuerfrei)

plus Erfrischungsgeld als Wahlhelfer

plus 2.088 Euro (brutto) Verdienstausfall (als Schöffe)

Mit diesen vier Nebenjobs lässt sich zwar nicht unendlich viel Geld machen, aber immerhin etwas. Wer außerdem dieser Art von Beruf nachgeht, sollte sie unbedingt in der Steuererklärung geltend machen und die daraus entstehenden Vorteile mitnehmen.