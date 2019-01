130 Millionen Euro im Lotto gewonnen: Ehepaar will Geld nicht für sich behalten

Was machen mit 130 Millionen Euro: Ein Paar hat eine ganz genaue Vorstellung. (Symbolbild)

Gefeiert wurde mit einer Tasse Tee und einer Umarmung. Das Ehepaar hat auch schon eine ganz genaue Vorstellung, was es mit dem Geld anstellen will.

Sie glaubten erst an eine Betrugsmasche, aber es war Realität. Ein Ehepaar aus Nordirland wurde auf einen Schlag Multimillionär. Nach einer feierlichen Tasse Tee und einer Umarmung schmiedeten Frances und Patrick Connolly gleich Pläne für ihren Megagewinn.

Lottogewinner wollen 130 Millionen Euro teilen

Fast 130 Millionen Euro gewann das Paar bei der Ziehung von Euromillions, berichtet das britische News-Portal The Sun. Mit ihrem Erfolg gehören sie angeblich zu den viertgrößten Lottogewinnern Großbritanniens.

Den Gewinn will das Ehepaar nicht nur für sich behalten. Stattdessen haben sie laut The Sun eine Liste mit 50 Freunden und Familienmitglieder erstellt, die von dem neuen Reichtum etwas abbekommen sollen. Dazu gehören auch die drei Töchter und deren Kinder.

Neue Autos, neues Haus und eine Reise

Natürlich wolle sich das Paar auch selbst etwas gönnen. So sei geplant zwei neue Autos und ein Haus in England zu kaufen. Außerdem plane das Ehepaar eine Reise auf die Malediven. Patrick wolle jetzt auch in Rente gehen, aber mit seinem Geld neue Jobs schaffen.

Seine Ehefrau wolle auch Geld an den örtlichen Fußballverein Hartlepool St Francis FC spenden. Beim Club habe sie früher mal gearbeitet.

