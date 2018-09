Paar kauft mit 21 Jahren ein Haus - und kann sich trotzdem Luxus-Urlaube leisten

Ein junges Paar kauft sich ein Haus – und hat nur drei Jahre dafür gespart. Wie sie es sich trotzdem leisten konnten, teure Fernreisen zu übernehmen, lesen Sie hier.

Sophie Allan (24) und ihr Freund Will Augur (25) haben einiges richtig gemacht: Mit nur 21 Jahren kaufte das Pärchen aus dem englischen York ein eigenes Haus – zehn Jahre früher als der durchschnittliche Hausbesitzer in Großbritannien. Das Paar brauchte nur drei Jahre, um sich die Anzahlung in Höhe von 20.400 Pfund (rund 22.900 Euro) leisten zu können – ohne dabei auf teure Reisen verzichten zu müssen. Wie ist das möglich?

Pärchen kann sich Haus leisten - in dem sie an der richtigen Stelle sparen

Eines steht fest: Reich waren die beiden Hausbesitzer jedenfalls nicht, als sie planten, sich ihren Traum vom eigenen Haus zu verwirklichen. Sophie verdiente ihr Geld als Grafikdesignerin, ihr Freund Allen war in einer Event-Agentur tätig.

Die Strategie des Pärchens war relativ simpel: Sie legten jeden Monat 1.000 Pfund (rund 1.123 Euro) auf die Seite – und sparten lediglich an der richtigen Stelle. So wohnten die beiden etwa für wenig Geld bei ihren Eltern, um sich die teure Miete zu sparen.

"Als ich 18 war, entschieden wir, dass wir kaufen wollten – die Miete erschien wie eine Geldverschwendung", erzählte Sophie der britischen Sun. "Aber wir wollten nicht unser ganzes Leben aufgeben, um für ein Haus zu sparen, wir wollten immer noch in der Lage sein, zum Essen auszugehen und Urlaub zu machen."

Teure Fernreisen und gleichzeitig für ein Haus sparen: Dieses Pärchen macht alles richtig

Und von diesen Urlauben träumt selbst so mancher, der nicht noch nebenbei für ein Haus spart: Das Pärchen leistete sich während dieser Zeit wahre Luxus-Ferien, reiste etwa nach New York oder ins sonnige Florida. Aber auch Mallorca oder die kanarischen Inseln waren ein paar Mal drin. "Wir konnten uns die Urlaube leisten, weil wir nicht wirklich tun, was andere Leute in unserem Alter tun, wie zum Beispiel etwas Trinken gehen. Stattdessen haben wir das Geld dafür ausgegeben, wegzufahren."

Drei Jahre später, im Dezember 2016, war es dann schon soweit: Sophie und Will konnten sich die Anzahlung für ihr Traumhaus mit drei Schlafzimmern (Gesamtwert knapp 240.000 Pfund) endlich leisten. Doch damit nicht genug: Das gesparte Geld reichte nicht nur für die Anzahlung, sondern sie schafften es auch noch etwas Geld für ihre geplante Hochzeit zurückzulegen.

Jetzt ist allerdings Schluss mit den teuren Reisen, wie Sophie abschließend bemerkt – schließlich müssen sie jetzt den Kredit für ihr Haus abbezahlen. Und obwohl ihr Haus gerade einmal zwei Jahre alt ist, planen die Eigenheimbesitzer sogar schon, ein noch größeres Haus auf ihrem Grundstück zu errichten. Mit ihrem finanziellen Geschick gelingt ihnen dies sicher auch noch.

Von Andrea Stettner