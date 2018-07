Ikea-Mitarbeiter packt aus: Darum kostet der Hotdog seit Jahren nur einen Euro

Haben Sie sich schon immer mal gefragt, warum die begehrten Hotdogs bei Ikea nur einen Euro kosten? Ein Mitarbeiter hat jetzt das Geheimnis verraten.

Da können McDonald's, Burger King & Co. einfach nicht mithalten – Ikea bietet die günstigsten Speisen an. Der Dauerbrenner der schwedischen Möbelhauskette: Hotdog. Dieser kostet nur einen Euro – und sorgt regelmäßig für einen Kunden-Ansturm an der Kantinenkasse.

Doch wer genau hinsieht, fragt sich manchmal, wie Ikea nur solch unschlagbar günstige Preise auf Dauer anbieten kann. Schließlich ist allein der Hotdog-Preis seit Jahren derselbe. Nun hat ein Ikea-Mitarbeiter ausgepackt, warum das so ist.

Wie zu erwarten, steckt dahinter eine ausgeklügelte Marketing-Strategie des Möbelhauses. So verrät der Angestellte, dass Kunden durch die günstigen Speisen in der Kantine (die oftmals direkt neben dem Ein-und Ausgang zu finden ist) vorgegaukelt wird, dass alle dort angebotenen Waren äußerst kostengünstig zu erwerben sind.

Dabei handelt es sich um einen psychologischen Trick, da die Kunden so das Gefühl haben, beim Essen einsparen zu können und am Ende mehr Geld für den Einkauf von Möbeln & Co. zu haben, schließt der Mitarbeiter.

jp

