Gibt es Hygienehaken bald für 99 Cent  bei Aldi? Das steckt hinter diesem Produkt

Hygienehaken in Corona-Zeiten - auch bei Aldi Süd soll man so etwas demnächst bekommen.

Dieser Hygieneartikel könnte in der Coronakrise beliebter sein denn je. Das nächste gefragte Produkt nach dem Desinfektionsmittel?

Manche Verbraucher werden sich fragen, was ein Hygienhaken ist.

ist. Auch beim Discounter sollen die Haken demnächst zu haben sein.

Sind die Haken der nächste gefragte Artikel nach dem Desinfektionsmittel in der Coronakrise*?

Hygienehaken in der Coronakrise - auch bei Aldi

Was bitteschön ist ein Hygienehaken? Das dürften sich bestimmt viele Verbraucher* fragen, die auf ein solches Produkt demnächst auch beim Discounter* stoßen könnten. Denn wie das Portal Chip.de berichtet, soll es die Hygienhaken ab dem 28. Mai bei Aldi Süd für je 99 Cent zu kaufen geben.

Manche mögen so etwas schon kennen. Der Name ist Programm. Für alle anderen klärt das Portal auf: "Mit diesen Haken öffnen Sie Türen, drücken Halteknöpfe in Bussen und Straßenbahnen, drücken Lichtschalter, öffnen WC-Deckel oder tippen Ihre PIN im Kartenlesegerät an der Supermarkt-Kasse ein, ohne dabei selbst Ihre Hand oder Finger benutzen zu müssen. Möglicherweise lassen sich sogar Einkaufswägen damit schieben."

Hygienehaken beim Discounter - aber die Idee ist nicht neu

Die Hygienehaken seien aber keine Aldi-eigene Erfindung, auch andere Kunststofffirmen würden solche Haken seit einigen Wochen produzieren und vertreiben. Zu finden sind solche Haken zum Beispiel auch bei Amazon. Hygiene-Haken, der nächste gefragte Artikel nach Desinfektionsmittel und Masken?

Bei Aldi-Nord soll es das Produkt übrigens erst einmal nicht geben, berichtet wie auch HNA.de* berichtet.

