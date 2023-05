Rente in Deutschland: Bekommen Sie mehr als der Durchschnitt?

Einkommen im Alter

Wie viel Geld bleibt nach dem Arbeitsleben übrig? Bei der Rente gibt es extreme Unterschiede, besonders zwischen Männern und Frauen. Wie der Durchschnitt ist.

Der Arbeitsstress ist vorbei, neue Sorgen kommen: Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Rente gehen, kann damit auch die Frage verbunden sein, wie man seinen Lebensstandard halten kann. Manchmal ist Altersarmut eine reelle Gefahr. Was Rentnerinnen und Rentner in Deutschland durchschnittlich erhalten.

Rentner sein in Deutschland: Frauen bekommen deutlich weniger Geld

+ Besonders Frauen sind von Altersarmut betroffen. Laut einer Umfrage sorgen rund ein Drittel nicht fürs Alter vor. © kasto/Imago

Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit, dass an mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner (Stand 01.07.2022) Rente ausgezahlt wird. Durchschnittlich waren dies 1.152 Euro.

Männer 1.244 Euro Frauen 853 Euro

Bei den Werten sind die Beiträge zur Kranken- bzw. Pflegeversicherung bereits abgezogen. Eine repräsentative Umfrage von Yougov hat ermittelt, dass rund die Hälfte der Befragten aus Deutschland Angst vor Altersarmut habe. 49 Prozent der befragten Männer und 56 Prozent der befragten Frauen haben die Befürchtung. Rund ein Drittel der Befragten legten kein Geld für die Altersvorsorge zurück.

Sie wollen frühzeitig in Rente gehen, dann sollten Sie auf jeden Fall etwas gespart haben.

Was muss man tun, um die gesetzliche Höchstrente zu erlangen?

Wer 45 Jahre lang durchgehend ein Gehalt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze erhalten hat, kann den Rentenhöchstsatz erhalten, informiert das Vermögenszentrum. Hat ein Arbeitnehmer im Westen zwischen 1977 und 2022 in allen 45 Arbeitsjahren ein Gehalt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze verdient, betrüge die Höchstrente 3.141,82 Euro brutto oder 2.791,51 Euro netto (Werte ab 1. Januar 2023). Hintergrund der Rechnung sind Informationen, die das Vermögenszentrum von der Deutschen Rentenversicherung hat.

In welcher Höhe ist die Beitragsbemessungsgrenze? Ab 2023 ist die Beitragsbemessungsgrenze auf 7.300 Euro im Monat bzw. 87.600 Euro im Jahr angestiegen. Wer mehr verdient, zahlt die Rentenbeiträge nur bis zu dieser Grenze, informiert die Deutsche Rentenversicherung.

Die wenigsten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen dies allerdings, da beispielsweise in den Jahren der Ausbildung weniger verdient werde. Zeiten für die Kindererziehung wirken sich ebenso noch auf die Höhe des Geldes aus.

Rubriklistenbild: © kasto/Imago