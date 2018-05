Hier packt Frank Thelen pikante Details über "Die Höhle der Löwen" aus

DHDL-Jury-Mitglied Frank Thelen so offen wie nie: Jetzt plaudert er aus dem Nähkästchen.

Im September 2018 geht die beliebte Gründer-Show endlich wieder in die nächste Runde. Nun gibt der Tech-Investor erstmals intime Einblicke hinter die Kulissen.

Ruhig, souverän und professionell: So kennen und lieben die "Die Höhle der Löwen"-Fans Frank Thelen. Das sympathische Tech-Genie wird auch in der fünften Staffel der erfolgreichen Gründer-Show, die im September 2018 ausgestrahlt wird, wieder mit von der Partie sein.

Doch bevor es soweit ist, plaudert der sonst so verschlossene Investor in seiner Autobiographie "Startup-DNA. Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern" ungewohnt offen aus dem Nähkästchen. Unter anderem gibt er intime Einblicke über seine Vergangenheit und sein privates Leben preis.

Pikante Einblicke in "Die Höhle der Löwen": Thelen hätte fast seinen Jury-Job verloren

Aber er erklärt auch, wie er den steinigen Weg bis zum Erfolg geschafft hat – und "natürlich verrate ich auch, worauf ich bei den Pitches bei 'Die Höhle der Löwen' wirklich achte, welche Fehler man besser nicht machen sollte, und wie ich in so kurzer Zeit entscheide, ob ich investiere", erklärt Thelen gegenüber dem Murmann Magazin.

Kaum zu glauben: So verrät der Investor, dass er einmal fast seinen Jury-Job bei "Die Höhle der Löwen" verloren hätte! Oder auch, dass sein erstes Unternehmen gescheitert ist. Aber dank seiner eisernen Disziplin habe er jedes Hindernis in seinem Leben erfolgreich gemeistert, das gehöre Thelen zufolge ebenfalls zum Lernprozess: "Echtes Gründen ist nunmal keine Show. 'Die Höhle der Löwen' – das Original der Gründer-Formate im deutschen Fernsehen – zeigt das schon seit Jahren authentisch und die Quoten beweisen, wie sehr sich die Leute dafür interessieren", so der Unternehmer.

Das erwartet Fans der beliebten Gründer-Show im Herbst

Das gefalle ihm auch so sehr an der Show, verrät er weiter: herausragende Gründer mit kreativem Konzept – egal, aus welcher Branche sie stammen. "Zu den Investments der neuen DHDL-Staffel kann ich nur so viel sagen: Das Niveau der Gründer hat sich nochmals gesteigert und der Kampf unter den Löwen um gute Deals hat sich deutlich intensiviert. Auch als 'Löwe' muss man sich weiterentwickeln und den Gründern zeigen, warum man der ideale Partner ist", meint Thelen abschließend.

jp