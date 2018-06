Halten Sie diese 2-Euro-Münze in Händen? Dann knacken Sie den Millionen-Jackpot

Dieser Verkäufer auf den eBay Kleinanzeigen geht jetzt aufs Ganze: Er will es wissen und bietet ein besonderes Geldstück zu einem unsagbaren Preis an.

Das gab es auf dem Online-Marktplatz wohl noch nie - zumindest werden Sammler und Interessenten dieses Geldstück nicht mehr so schnell vergessen. Das Corpus Delicti: eine 2-Euro-Münze.

Ist diese 2-Euro-Münze wirklich mehrere Millionen wert?

Der Verkäufer aus Rheinland-Pfalz verlangt dafür einen Preis in Millionenhöhe - und zwar die seltsam anmutende Summe von 11.111.111 Euro. Doch was soll an dieser 2-Euro-Münze nur so besonders oder anders sein, das diesen stattlichen Preis rechtfertigt?

Laut der Beschreibung des Anbieters handelt es sich hier um eine deutsche Fehlprägung aus dem Jahre 2016. Ihr Makel: Das Innere der Münze (die Pille) ist auf der Wert- und Motivseite total verzogen. Es handelt sich dabei um eine klassische "Spiegelei-Münze", da sie an die Form des Gerichts erinnert. Doch das ist kein seltener Anblick für Sammler und Kenner - warum also diese unfassbare Preisvorstellung?

Die Antwort liefert der Verkäufer gleich selbst mit. Er schreibt: "Mir wurde geraten, sie mal bei Ebay rein zu setzen. Daher hoffe ich auf entweder gute Angebote oder zumindest einen guten Rat. Also nicht wieder gleich zerfleischen, liebe Leute." Na, der Preis scheint also noch Verhandlungssache ...

jp