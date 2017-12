Null-Euro-Schein, seltene Münzen oder Fehlprägungen: Sie alle sind unter Sammlern sehr begehrt. Und wer genau hinschaut, kassiert mächtig ab.

Am besten schauen Sie gleich mal in Ihrem Geldbeutel nach – auch Kleingeld ist bekanntlich viel wert. Doch nicht nur, wenn Sie viel davon haben – hier zählt vielmehr Klasse statt Masse. Und die kann sich bereits durch ihren Seltenheitswert auszeichnen, auch wenn der Schein oder die Münze einen kleinen "Schönheitsmakel" aufweisen.

Seltene Münzen mit Macken: Hoher Sammlerwert

Egal, ob der limitierte Null-Euro-Schein, seltene Münzen aus EU-Ländern oder sogar Fehlprägungen – sie alle werden von Sammlern heiß begehrt. Und diese lassen sich für das gesuchte Stück auch einiges kosten. So soll ein Glückspilz für eine 50-Euro-Cent-Münze jetzt sogar satte 750 Euro kassiert haben. Das berichtet zumindest ProSieben.

50-Cent-Münze mit Fehlprägung: 750 Euro wert

Einem Berliner Münzhändler fiel angeblich auf, dass auf der Rückseite einer 2002 produzierten Münze statt dem Brandenburger Tor der Bundesadler gedruckt war. Ein Sammler erkannte es sofort – und legte für das seltene Exemplar die stolze Summe hin.

Doch auch andere Münzen mit Macken können ein Vielfaches in Sammlerkreisen an Wert gewinnen. So soll zum Beispiel eine "Spiegelei"-Fehlprägung einer 2-Euro-Münze sogar gerade etwa 850 Euro wert sein. Also besser schnell das Kleingeld im Portemonnaie genauer begutachten.

